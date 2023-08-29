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【SHEIN】美國16州要求SEC核實中資網購平台Shein有否強迫勞動

股市 14:34 2023/08/29

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【SHEIN】美國16州要求SEC核實中資網購平台Shein有否強迫勞動

內地綫上時裝零售商Shein遭美國16個州的檢察長致信美國證券交易委員會（SEC），要求公司獨立核實其產品不是強迫勞動的產物。

彭博去年的調查發現，有科學證據表明，Shein銷售的服裝含有新疆產的棉花。新疆地區一直被指存在強迫勞動行為。該批主要來自美國共和黨領導州份的檢察長去信SEC，敦促當局對Shein提出證明要求，並作為在美國證券交易所上市的條件，又表示「任何外資公司都必須通過真正獨立的程序來證實自己遵守了1930年關稅法第307條的規定，該條款禁止進口全部或部分來自強迫勞動的產品」。

市傳Shein赴美上市，並正與至少3家投資銀行商討上市事宜，估值逾60億美元（折合約470.7港元）。雖然公司總部位於新加坡，但大部分產品都在中國製造。公司在貿易、勞工和環境方面的做法如今受到了更多的審視。上述信函表明，美國國內向公司所施加的壓力正在擴大到華盛頓之外。

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編輯：姚卓然

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