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【內房危機】瑞銀：內房開發商違約潮未結束　惟演變為雷曼翻版機會不大

宏觀解讀 14:34 2023/08/29

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【內房危機】瑞銀：內房開發商違約潮未結束　惟演變為雷曼翻版機會不大

內房債務問題備受關注，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤估計，目前開發商違約事件還未結束，之後還會有內房違約，而房地產若本身不能穩住，將對經濟產生拖累，比如上游工業企業的債務等都會受到影響，但目前來看，出現雷曼式爆煲的系統性風險機會不大。

她解釋，開發商債務雖龐大，但多屬內債，且銀行為國有，銀行會在政府施壓下繼續支持實體經濟，不會抽貸。

她又指，政府要出台政策避免房地產市場超調，盡快維持房地產穩定，因為地方政府依賴
於土地收入，房地產超調將影響到地方政府債務問題。她說現時已有一些城市放鬆限購限售政策，但還沒達到市場預期，在「認房不認貸」政策發布後，二線城市放鬆的機會較一線城市大。另外，她認為，房地產政策按揭利率下調、降低二套房首付等政策也值得考慮。

料人民幣滙價年底反彈至7.15

另外，人民幣滙價近月反覆疲弱，汪濤表示，美元貶值預期下，預計人民幣兌美元在今年年底略微升值至7.15，主要是美國加息周期結束、美國經濟疲弱、美元相對於其他貨幣將貶值，因此人民幣會升值。從中國國內因素來看，下半年中國經濟增長放慢、出口疲弱，外資流入下降，可能短期人民幣還會再貶值一下，到年底再反彈。

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編輯：胡學能

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