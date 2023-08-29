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西班牙足總主席母絕食抗議 檢察官展開調查強吻

環球社會熱點 14:08 2023/08/29

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西班牙足總（RFEF）主席魯比爾斯（Luis Rubiales）被指強吻女足世界盃奪冠主力引起軒然大波，其母親日前絕食，抗議兒子的遭遇。西班牙高等法院檢察官表示，已就強吻事件展開調查。

西班牙冠軍女足聯署不再效力 直至足總主席就強吻風波辭職 【下一頁】

魯比爾斯的親人確認，魯比爾斯母親Ángeles Béjar周一（28日）把自己關閉在家鄉安達盧西亞省（Andalusia）城鎮Motril的一間教堂內，聲稱要絕食抗議魯比爾斯遭遇。

Béjar揚言，絕食抗議會一直維持，直至針對魯比爾斯的「無人性及嗜血獵巫」（inhuman, bloodthirsty witch hunt）行為落幕。

西班牙高等法院檢察官同日發出聲明，指針對魯比爾斯的行為已接獲多宗投訴，如果當事人艾莫素（Jenni Hermoso）作出投訴，將會作出全面調查。檢察官表示，如今已展開初步調查。

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西班牙女足世界盃奪冠 功臣卡莫娜完賽先知父死訊 【下一頁】

RFEF各地區主席周一亦發出聲明，表示一致要求魯比爾斯就近期的「不可接受行為」辭職，批評對方的行動嚴重損害西班牙足球形象。

數以百計民眾響應女性團體呼籲，周一在首都馬德里發起遊行，抗議魯比爾斯的強吻行為。示威民眾高呼「不是親吻，是侵犯」。

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責任編輯：吳漢培

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