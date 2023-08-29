【內房危機】碧桂園午後抽升11%　召開私募債「16碧園05」第二次會議、擬增設40日寬限期

▲ 【內房危機】碧桂園召開私募債「16碧園05」第二次會議、擬增設40日寬限期

有內媒指，碧桂園 （02007） 人民幣私募債「16碧園05」第一次債權人會議尚未結束，碧桂園又發起了第二次會議，避免違約事件，並引述文件指，8月29日早上9時至8月31日晚上10時召開的「16碧園05」2023年第二次債券持有人會議，將審議《關於豁免本次會議召開相關程序要求的議案》和《關於增加40個自然日寬限期的議案》。

碧桂園現升11.1%，報0.9元。

報道指，「16碧園05」今年9月2日到期，餘額為39.04億元（人民幣，下同）。文件顯示，本期債券持有人會議決議須經出席本次會議並有表決權的債券持有人所持未償還債券面值總額二分之一以上同意方能形成有效決議。

碧桂園此前的節奏是8月23日早上9時至8月25日晚上10時召開第一次債權人會議，審議《關於豁免本次會議召開相關程序要求的議案》、《關於調整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》以及《關於要求發行人按期全額兌付「16碧園05」本息的議案》。

報道引述碧桂園內部消息指，針對旗下債券的重組事宜上，更多的投資人要求發行人提高債券展期方案中的首付比例；多位投資人表示，希望實控人家族提供擔保，並且已經有投資人在與碧桂園的談判中提了出來。此後，碧桂園將「16碧園05」債券持有人第一次會議的投票時間延長至8月31日晚上10時。

相關文章：

【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7% 不派中期息 仍手持現金125億人幣、重申擬回購

【內房危機】碧桂園升8% 「森林城市」項目新進展 安華稱將獲馬來西亞列為金融特區

編輯：李哲毅