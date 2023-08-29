【內銀股】瑞銀：內地倘降按息　料為明年內銀息差帶來不多於10點子負面影響

內地7月中央政治局會議後，央行官員表明央行將指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之表示，人行早前只下調1年期貸款市場報價利率（LPR），反映可能為降後調低存量按揭貸款利率預留空間，而上季全國平均新發放按揭利率約4.8厘，料有下行空間。她預計，按息下行將對明年內銀息差有不到10點子的負面影響，最終或在介乎1.6至1.7厘左右水平築底。

對於地方政府融資平台（LGFV）的債務風險，顏湄之表示，估算中國銀行業對於城市建設投資公司（城投）的全口徑敞口可能達到49萬億元人民幣，約佔銀行業去年總資產的13%，其中大約36萬億元人民幣是銀行貸款，約10多萬億元是城投債。

該行認為，貸款重組可能是緩解城投流動性的臨時解決方案，但銀行的利潤和資產質量都會受到一定程度的影響，然而對於銀行的衝擊整體可控。

料LGFV債務風險引系統風險機會不大

顏湄之指，7月的政治局會議上提及會制定及實施一攬子化債方案，或很快啟動1.5萬億特殊再融資債券發行，該行認為一攬子政策的落地將有效緩解地方政府融資平台（LGFV）的短期流動性壓力，整體而言，LGFV的債務風險應不太會引起系統性風險。

至於近期內地有信託公司未能兌付金融產品，顏湄之認為，相關情況演變為系統性險可能性較低，且受影響的群體主要是小部分的高淨值公司以及公司，影響面整體較小。

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記者：胡學能