【平板電腦】Redmi Pad SE香港上市　售999元起

▲ Redmi Pad SE配色選擇則提供薄荷綠、石墨灰及薰衣紫三色。

9月1日開學日即將來臨，如果需要為學生們準備新平板電腦的話，近日又有一平價平板電腦選擇！小米今（29日）於宣布在香港推出平板電腦Redmi Pad SE，專為年輕職場人士和學生而設。Redmi Pad SE設有兩個容量版本，4GB+128G建議零售價為999元，8GB+128G建議零售價為1,299元。

Redmi Pad SE配備11吋FHD+屏幕，屏幕比例為16:10，亮度為400nits。至於屏幕更新率高達90Hz，亦可自行在60Hz或90Hz更新率之間手動轉換，方便滿足玩遊戲及娛樂視聽體驗。另支援AI人臉解鎖，採用MIUI Pad 14及Android 13作業系統；電池容量為8,000mAh。

相機規格方面，Redmi Pad SE搭載800萬像素後置鏡頭，500萬像素前置鏡頭，並支援1,080P 1,920x1,080 30fps，以及720P 1,280x720 30fps影片錄影。

提供薄荷綠、石墨灰及薰衣紫三色

配色選擇則提供薄荷綠、石墨灰及薰衣紫三色。Redmi Pad SE的4GB+128G版本，將在8月30日於全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網mi.com 、香港指定運營商和零售商門市及網站起正式發售。

而Redmi Pad SE的8GB+128G版本，將在8月30日至9月8日於全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網mi.com、香港指定運營商和零售商門市及網站進行預售，並於9月9日正式發售。小米表示，在預售期間購買Redmi Pad SE（8GB+128G），可免費獲得Redmi Pad SE背蓋一個。

責任編輯：張寶燕

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