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【業績｜内房】合生創展績後升逾3%　半年少賺39%　十送一紅股

股市 13:23 2023/08/29

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【業績｜内房】合生創展半年少賺39%　十送一紅股

内房企合生創展 （00754） 公布截至今年6月底止中期業績，純利按年急跌38.9%至39億元，相當於每股盈利1.132元。合生創展集團不派中期息，但每10股送1股紅股。

合生創展午後升3%，新造4.78元。

期內，營業額150.8億元，按年增14.5%，合約銷售額160億元人民幣，按年跌4.7%。集團上半年合共交付的建築面積為54.3萬平方米，預計下半年有206.3萬平方米落成。此外，已銷售但未交付的面積187.7萬平方米，涉及銷售額469.2億元，集團指，涉款於物業交付後，將於下半年財務報表内確認為收益。

集團指，官方明確了要適時調整優化房地產政策，預示下半年住房政策在需求端有望加大支持力度，市場信心有望進一步提振，居民置業意願有望持續提升， 帶動房地產市場銷售表現，重申未來會保持審慎穩健的經營策略，在保證財務安全性的基礎上，持續提升盈利能力。

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【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？

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【業績｜内房股】中國海外宏洋半年少賺3成　中期息削17%至5仙

記者：伍鍵文

合生創展（00754） 業績公布 港股 內地物業
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