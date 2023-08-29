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【旅遊旺季】載客1400萬人次　阿聯酋航空迎來最繁忙夏日

商業 13:12 2023/08/29

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阿聯酋航空今年6至8月間，阿聯酋航空透過其環球網絡載客超過1,400萬人次，橫越全球六大洲，平均乘客運載率超過80%，迎來史上最繁忙的夏季。預訂趨勢顯示，未來前往或途經杜拜的國際旅遊需求持續旺盛，阿聯酋航空於夏季期間經其杜拜樞紐載客近200萬人次，反映杜拜對旅客仍極具吸引力。

電腦節閉幕市民入場「掃平貨」　展商冀主辦方轉型創新

阿聯酋航空的預訂趨勢顯示，未來數月其航線網絡內的國際旅遊需求持續旺盛。杜拜於夏季期間錄得超過200萬名乘客前往，乘搭阿聯酋航空入境杜拜的最大客源市場，包括英國、印度、德國、巴基斯坦、沙特阿拉伯、中國、埃及和科威特。而乘搭阿聯酋航空前往杜拜的旅客中，超過35%為家庭旅客。並於當地平均停留超過兩週。 

阿聯酋航空亦預計，今年冬季前往杜拜的旅遊需求將達到另一高峰，屆時於杜拜舉辦的活動接踵而來，包括國際會議、世界級運動賽事等。於2023年上半年，杜拜已迎接超過850萬名來自世界各地的旅客，對比去年同期增加超過100萬人次。 

阿聯酋航空商務總裁Adnan Kazim表示：「儘管許多市場的生活成本壓力不斷上升，但我們航線網絡的旅遊需求依然強勁。作為恢復營運航班的先行者，阿聯酋航空與業界夥伴緊密合作，確保做好充足準備以應對顧客需求。我們很高興看到阿聯酋航空各種客艙產品均備受乘客青睞，尤其是頭等客艙及商務客艙。阿聯酋航空承諾未來將在產品、服務及營運全球航線網絡等各方面繼續投放資源，為乘客提供最優質且物超所值的服務體驗。」

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責任編輯：李智賢

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