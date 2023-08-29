裕泰苑靚裝兩房不足3年轉售　比完一成辣稅仍帳賺逾一球

中原地產陳偉業表示，加息打擊入市意欲，近期新盤亦頻頻採低價推售策略，二手交投氣氛更見低迷。東涌區本月錄得20宗成交，較上月下跌2成。

陳偉業表示，居屋裕泰苑剛錄本月首宗成交，屬B座中層12室，實用面積432平方呎，兩房間隔，向西南，享山景，附雅致裝修，居二市場叫430萬元，新近以375萬元沽出，實用呎價8,681元，累減55萬元或13%。

陳偉業指，新買家為「白區二」上車客，心儀單位附帶全屋靚裝修，價錢合理，遂購入自用。而原業主於2020年12月以191.6萬元一手買入單位，不足3年轉售，需付10%即涉及37.5萬元額外印花稅，帳面獲利145.9萬元，升值76%。

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