hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【業績｜物管】新希望服務半日彈14% 上半年多賺一成、中期息0.073元
股市 13:05 2023/08/29
新希望服務 （03658） 上半年收入約6億元（人民幣‧下同），按年增加 17.1%。溢利1.1億元，按年增長9.6%，毛利率為37.7%，按年減少3.1個百分點。集團派發中期股息每股0.073元。
新希望服務周二（29日）半日彈14%，報1.26元。
分部業務看，集團物業管理服務收入3.2億元，按年增長36.2%，佔總收入53.%。生活服務實現收入1.4億元，按年增長17.3%，佔總收入22.5%。商業運營服務收入7250萬元，按年增長26.7%佔總收入12.1%。非業主增值服務收入7430萬元，按年減少30.2%，佔總收入12.4%。
新希望服務上半年在管項目數量為205個，在管建築面積約為2910萬平方米，按年增長約31.6%。集團簽約項目數量為245個，簽約面積為37.9百萬平方米，按年增長約22.5%。
相關文章：
【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7% 不派中期息 仍手持現金125億人幣、重申擬回購
【業績｜物管股】銀城生活服務上半年多賺16% 未改全年收入35%目標
【業績｜物管股】遠洋服務跌逾3% 半年少賺52% 不派中期息
編輯：姚卓然
看文章 ・ 賺取 ET Points