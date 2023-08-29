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【業績｜物管】新希望服務半日彈14%　上半年多賺一成、中期息0.073元

股市 13:05 2023/08/29

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【業績｜物管】新希望服務半日彈14%　上半年多賺一成、中期息0.073元

新希望服務 （03658） 上半年收入約6億元（人民幣‧下同），按年增加 17.1%。溢利1.1億元，按年增長9.6%，毛利率為37.7%，按年減少3.1個百分點。集團派發中期股息每股0.073元。

新希望服務周二（29日）半日彈14%，報1.26元。

分部業務看，集團物業管理服務收入3.2億元，按年增長36.2%，佔總收入53.%。生活服務實現收入1.4億元，按年增長17.3%，佔總收入22.5%。商業運營服務收入7250萬元，按年增長26.7%佔總收入12.1%。非業主增值服務收入7430萬元，按年減少30.2%，佔總收入12.4%。

新希望服務上半年在管項目數量為205個，在管建築面積約為2910萬平方米，按年增長約31.6%。集團簽約項目數量為245個，簽約面積為37.9百萬平方米，按年增長約22.5%。

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編輯：姚卓然

港股 人民幣 物業管理 新希望服務（03658）
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