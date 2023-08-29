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【電腦節】電腦節人流不俗 　有展商冀主辦方改「散貨場」形象

商業 12:53 2023/08/29

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香港電腦通訊節昨日閉幕，有參展商表示一連4天的人流不俗，銷售情況也比預期好，生意差不多追回疫前水平；但也有展商指人流旺只是部分受歡迎攤位，旺丁不旺財，過去幾日的生意是疫情以來最差，冀主辦單位能積極轉型創新，不能停留在「散貨場」的形象。有參展商在最後一日大清貨，亦有不少市民一心「執平貨」。

【寵物商機】香港貓迷博覽會首辦　展商：人流勝預期2至3成

今年是香港電腦通訊節20周年，有超過200間展商參展，共約800個展位，規模是歷年最大。在普遍零售市道均不景的情況下，主辦單位香港電腦商會主席許健生表示，很多品牌都希望有促銷的機會，減價策略很進取，認為可彌補零售消費氣氛差的不利因素。不少展商均在最後一天把握機會促銷，紛紛貼出各種「大減價」的標語吸引消費者，而且折扣亦相當進取。
 
而中午過後入場人士亦有增加，王先生稱，不少展商不想把已經開箱的陳列品再打包回去，都會在最後一天減價賣掉，他見到有筆記本電腦幾乎以半價發售，他也買了特價1,000多元的電腦熒幕。譚先生亦趁最後一天買了筆記本電腦，用了約4,000元，雖然沒比商場便宜多少，但贈品比較多，認為比較優惠。梁先生則表示，只是入場看看，最後花了幾百元買了旅行用插頭和充電綫。
 
生意重返疫前　部分着重宣傳
 
代理KIOXIA品牌的記憶卡和USB手指的Muse Digital產品經理區國景指出，今年人流不俗，比去年疫情時好，生意額也大致回復至疫前水平。他坦言．由於每年產品包括定價和功能等都不同，很難直接和疫情前的生意額比較，但生意依然是不俗，由於今年產品售價比較低，即使賣出差不多數量的商品也沒有賺得比較多，實際生意和去年差不多。問到是否查詢比購買多，他笑言港人一向精打細算愛格價，因此並不是很大的問題。
 
創立於2019年的blacks PC是專為客戶客製組裝電競電腦及工作站的公司，負責人Manson Chan表示今年首次參加電腦節，希望能讓更多人認識其品牌，因此重視宣傳多於銷售。他指電腦節是面向很多消費者的活動，也有向政府申請參展費用的補助，預計能至少「打個平手」。
 
主辦方：不同展館展示新科技
 
代理Acronis和Kaspersky等軟件品牌的Lapcom，其市場經理徐嫚翎表示，相較於過去幾年，今年電腦節的生意特別差，只及去年疫情期間的三分之二。她也有去同期在會展舉行的「貓迷博覽會」，發現人流是電腦節的3倍，「過往電腦節是人山人海的，現在已完全不復當年。」
 
她認為人多的印象只是因為部分顯示屏和電腦的展商很旺，但其他攤位的人流就明顯比之前少，她認為主辦單位應該更加積極尋求創新和轉型。「20年來電腦節的定位都是『買平貨』，即使來到今天的宣傳也着重這些，但隨着電腦商場也會減價迎戰，實際上吸引力已退減，電腦商會應該更積極尋找其他吸引人流的方式。」

主辦方回應稱，大會一直為電腦節加入新元素，讓廠商和大眾市民知道電腦節並非只有銷售，今年有不同展館展示最新科技；而且，大會每年都有跟不同展商討論相關計劃，如時間上雙方能配合，大會無任歡迎。

【兒童安全】英調查指超過8成網購商品未通過安全測試

本報記者：李智賢

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