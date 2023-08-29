【按揭減息】招行：降低存量房貸利率勢在必行　房地產不良貸款率拐點料年內出現

▲ 招行：降低存量房貸利率勢在必行 房地產不良貸款率拐點料年內出現

綜合內媒報道，招商銀行 （03968） 行長助理彭家文在周一（28日）舉行中期業績交流會上表示，存量房貸利率下調勢在必行，亦是大概率事件，目前招行已經制定相應預備方案，認為存量房貸利率下調總體可控，後續招商銀行會做好資產負債配置和結構安排，平衡好風險和量的增長的關係。

彭家文：「LPR貸款利率下調的空間還是存在的，存量房貸利率的調整大概率要實施。這些因素可能都會對淨息差帶來比較大的壓力。」彭家文又提到，在存款利率市場化的機制下，商業銀行自發地下調存款利率勢在必行。

彭家文：須兼顧好「因城施策」問題

市起關注存量房貸利率下調對內銀影響，彭家文稱，現在還有很多因素需要兼顧好，比如如何兼顧好「因城施策」的問題，在「因城施策」的同時又怎麼考慮好公平性的問題，還有銀行系統能不能支持的問題。

彭家文表示，招行會在央行的指導下，按照市場化的原則穩妥地推進實施存量房貸利率調整。

房地產不良貸款率拐點年內出現

針對房地產風險，招商銀行副行長朱江濤表示，招商銀行房地產不良貸款出現高峰應該是在2022年，比較樂觀判斷的話，招行房地產行業不良貸款率的拐點大概率會在今年年內出現。

內房碧桂園 （02007） 出現流動性壓力，問及招行與碧桂園合作風險規模及程度，朱江濤形容，合作額度與招商銀行在行業市場的地位基本上相符，從具體結構來講，境內基本上都是項目融資，項目端貨值對債務的覆蓋倍數在1.5倍以上。

對於境外自營業務敞口、不承擔信用風險業務所涉及的碧桂園合作情況，朱江濤介紹，境外的自營業務敞口佔比是5%，主要是境外的銀團貸款，擔保方式是信用。

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記者：伍鍵文