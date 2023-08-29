【券商點睇】豬價下跌令盈利承壓 中糧家佳康受累進口肉價倒掛

據興證國際報告，中糧家佳康（01610）上半年收入增長8.9%。期內，生物資產公允價值調整前淨利潤為1.7億元（人民幣，下同），生物資產公允價值調整後歸母淨虧損擴大至4.7億元，主要因生豬價格低迷影響。

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上半年豬肉供應充足，加上春節後進入傳統豬肉消費淡季，6月底全國22省市生豬均價降至每公斤13.95元，較2022年底下跌24%。期內，公司生鮮豬肉銷量12.3萬噸，按年升13%，分部收入增長15.6%至21.3億元。由於餐飲渠道消費量逐步復甦，居家豬肉消費受影響，公司品牌盒裝豬肉銷量2,094.2萬盒，下降23.1%。

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興證國際指，由於進口豬肉凍品價格倒掛，中糧家佳康主動減少豬肉進口量，以豬副產品經營為主。上半年公司肉類進口業務收入按年增長7%，淨利潤0.2億元，去年同期淨利潤0.9億元。該行預計公司2023至2025年收入增速為11.3%、11.9%和12%，維持「買入」評級，目標價2.01港元。

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責任編輯：林衛