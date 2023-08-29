  • 31°C
香港時間 : 2023829日 (週二) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】深圳國際上半年盈利大減84%　收入按年跌8%

股市 12:32 2023/08/29

分享：

分享：

【業績】深圳國際上半年盈利大減84%　收入按年跌8%

深圳國際 （00152） 上半年收入按年跌7.6%至69.2億元，盈利大減84.2%至9204.5萬元，主要由於去年同期前海商業公司增資擴股錄得一次性收益，不派中期息。此外，受人民幣大幅貶值的影響，集團產生淨匯兌虧損約6.1億元。

期內，深圳國際物流業務整體收入約9.25億元，按年下跌5%，其盈利按年上升127%至3.9億元，主要由於物業重估、若干新建物流園先後投入運營及新收購的物流園項目帶來利潤貢獻。

上半年，集團物流業務規模持續增長，新建成並投入運營的 面積約22萬平方米，並在中國近40個物流節點城市實現佈局，管理及經營達34個物流項目，總運營面積逾450萬平方米。集團獨立開發運營的「頤城栖灣里」預計將於2023年底竣工交付。

另外，港口及相關服務業務的收入按年下降16%至 13.3億元。盈利較去年同期下跌6%。靖江港項目水工主體已通過交工驗收，預計將於年內投入運營。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？

相關文章：

【深圳國際152】深圳國際13億元購深圳平湖南地皮　擬興建現代化物流園

【業績】深圳國際全年少賺65%　股息削69%至0.257元、周息率跌至不足4厘

【業績│物流股】嘉里物流挫半成　上半年純利按年下跌85%、中期息削68%至9仙　集團：已走出谷底、第二季盈利按季增超30%

編輯：姚卓然

 

港股 前海 增資擴股 深圳 深圳國際（00152）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】美期靠穩　道指期貨升14點、納指期貨升0.1%（不斷更新）

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介小米集團、中國重汽、天韻國際
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【港股市況】碧桂園升逾8%、碧服績後升6%　恒指午後初段升逾300點（不斷更新）
【港股市況】碧桂園升逾8%、碧服績後升6%　恒指午後初段升逾300點（不斷更新）
【石Sir午市閒談】今日推介小米集團、中國重汽、天韻國際
【石Sir午市閒談】今日推介小米集團、中國重汽、天韻國際
【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人？
【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人？
【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7%　不派中期息　仍手持現金125億人幣、重申擬回購
【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7%　不派中期息　仍手持現金125億人幣、重申擬回購
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉逼近　天文台：未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉逼近　天文台：未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款