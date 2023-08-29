▲ 【業績】深圳國際上半年盈利大減84% 收入按年跌8%

深圳國際 （00152） 上半年收入按年跌7.6%至69.2億元，盈利大減84.2%至9204.5萬元，主要由於去年同期前海商業公司增資擴股錄得一次性收益，不派中期息。此外，受人民幣大幅貶值的影響，集團產生淨匯兌虧損約6.1億元。

期內，深圳國際物流業務整體收入約9.25億元，按年下跌5%，其盈利按年上升127%至3.9億元，主要由於物業重估、若干新建物流園先後投入運營及新收購的物流園項目帶來利潤貢獻。

上半年，集團物流業務規模持續增長，新建成並投入運營的 面積約22萬平方米，並在中國近40個物流節點城市實現佈局，管理及經營達34個物流項目，總運營面積逾450萬平方米。集團獨立開發運營的「頤城栖灣里」預計將於2023年底竣工交付。

另外，港口及相關服務業務的收入按年下降16%至 13.3億元。盈利較去年同期下跌6%。靖江港項目水工主體已通過交工驗收，預計將於年內投入運營。

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編輯：姚卓然