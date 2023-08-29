【A股點睇】減印花稅效果遜預期 官媒頭版：信心完全恢復需時

國內《證券時報》頭版文章指出，一攬子政策「組合拳」正在慢慢顯效，監管部門對活躍資本市場的態度是堅決的，不過市場信心要完全恢復還需要時間，未來有更多的政策值得期待。自從7月中央政治局會議明確提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」以來，監管部門加快推出了一批可落地、有實效的政策舉措，如減半徵收證券交易印花稅等。

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文章認為，客觀來看，資本市場對宏觀經濟、行業政策、微觀經營主體表現等高度敏感，其走勢是基本面、政策面、資金面、情緒面以及境外環境等因素綜合作用的結果。要讓市場完全回歸正常運行軌道、投資者信心完全恢復，還需要一定時間，不能單看一日一時漲跌幅度，就對政策「組合拳」的效能持懷疑態度。

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最重要是，當前活躍資本市場的政策工具箱已經打開，監管部門持續找發力點，在引入源頭活水、降低交易成本、提高交易暢通性等方面推進改革舉措，未來有更多的政策值得期待，「相信隨着穩增長政策持續加碼，有效市場和有為政府更好結合，宏觀政策與微觀政策相輔相成，政策疊加紅利加快釋放，中國股市有望平穩運行，進一步健康發展」。

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責任編輯：林衛