【券商點睇】持續布局核心城市 越秀地產未來結算確定性強

申萬宏源報告指，越秀地產（00123）上半年收入321億元（人民幣，下同），按年增長2.6%；歸母淨利潤21.8億元，增長27.5%；核心淨利潤21.5億元，同比增長0.8%。截至6月底，公司已售未入帳銷售金額2,212億元，較去年底增長23.6%，是當期營業收入的3.1倍，反映未來結算確定性強。

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從區域布局看，越秀地產來自大灣區、華東、華中的銷售額佔比為55%、22%、12%。公司投資積極，上半年在北京、上海、廣州、杭州、武漢、青島、成都、西安8個城市新增11幅地塊，拿地面積217萬平米。另公司可售資源豐富，土儲中一綫、二綫、三四綫佔比分別為46%、47%、7%。

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申萬宏源認為，越秀地產前兩大股東均為國資背景，廣州地鐵戰略入股後，公司實現「軌交+物業」新戰略發展，資源稟賦優勢明顯。公司深耕灣區核心城市，銷售已破千億規模，維持公司2023至2025年歸母淨利潤預測為41.5億元、47億元和56.3億元，當前股價對應2023、2024年預測市盈率為8.2倍及7.3倍，維持目標價15.3港元，評級為「買入」。

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責任編輯：林衛