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【Android 14】Android 14擬搭載衛星通訊　採用Garmin服務

科技 13:03 2023/08/29

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Apple去年已在iPhone 14系列加入衛星緊急通訊功能，近日在Android 14測試版本的編碼內容發現，Google終於加入衛星通訊功能。

蘋果（Apple）、華為早在去年加入衛星緊急通訊功能，有開發者日前從Android 14測試版本的編碼內容發現，Google終於在Android作業系統加入衛星通訊功能。

開發者Neil Rahmouni日前在社交平台表示，Android 14測試版增加的衛星通訊功能，主要透過Garmin國際緊急應變協調中心「Garmin Response」服務進行通訊，讓用戶遇上緊急情況時透過手機呼救。開發者推測，該服務可於全球逾150個國家地區使用。

自華為、Apple去年分別在Mate 50系列、iPhone 14系列加入衛星緊急通訊功能，高通（Qualcomm）及聯發科之後也各自的處理器產品增加衛星緊急呼救解決方案。目前仍未知Android版的衛星通訊功能具體細節，包括使用模式及服務費用等。外媒預計，最快可能在Google秋季新品發佈活動中說明，並搭載於Pixel 8系列面世。

另據早前消息指出，Google的Android 14系統將會提供衛星通訊功能，首批擁有衛星通訊功能的將為Google Pixel及Samsung Galaxy手機。

責任編輯：張寶燕

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