  • 31°C
香港時間 : 2023829日 (週二) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7%　不派中期息　仍手持現金125億人幣、重申擬回購

股市 12:24 2023/08/29

分享：

分享：

【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7%　不派中期息

早已發盈警的碧桂園服務 （06098） 公布中期業績，上半年收入207.33億元（人民幣，下同），按年增3.4%；純利23.51億元，按年跌8.7%，折合每股賺69.7分，不派中期息。

碧桂園服務上半年物業管理服務收入121.88億元，按年增10.9%；社區增值服務收入為18.84億元，按年跌10.8%；非業主增值服務收入9.72億元，按年跌31.8%；另外「三供一業」業務收入為27.01億元，按年增21.1%。

「三供一業」外合同管理面積16.47億平方米

截至6月底，除「三供一業」業務外，碧桂園服務合同管理面積約為16.47億平方米，收費管理面積約為9.16億平方米，分別按年增44.7%及46.9%。碧桂園服務目前管理共6,986項物業，為境內外約885.3萬戶業主及商戶提供物業管理服務。

碧桂園服務6月季度止，負債比率（即總負債除以總資產）為44.0%，較去年底的43.0%輕微增加；手持現金及現金等價物125.44億元，較去年底增11.8%或13.29億元；流動比率（即流動資產除以流動負債）維持1.4倍。

手持125億現金 合適時機購回3.37億股

碧桂園服務在業績報告重申，現時股價水平並未充分反映集團的內在價值，會選擇在合適的時機於公開市場購回不多於3.37億股。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？

相關文章：

【內房危機】惠譽調低碧桂園服務評級至垃圾級別　盈利能力及融資渠道受碧桂園拖累

【恒指季檢】碧桂園遭剔出恒生指數、染藍6年累跌逾9成　碧桂園服務留恒指掉出國指（附港股通、恒指國指科指新貴）　恒生投資指結果並不意外

編輯：李哲毅

港股 碧桂園服務（06098）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介小米集團、中國重汽、天韻國際

下一篇文章

【大行報告︱電動車】比亞迪經歷價格戰次季毛利率續增　一文看清大行點評
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人？
【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人？
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉逼近　天文台：未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉逼近　天文台：未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【港股市況】碧桂園升逾8%、碧服績後升6%　恒指午後初段升逾300點（不斷更新）
【港股市況】碧桂園升逾8%、碧服績後升6%　恒指午後初段升逾300點（不斷更新）
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【石Sir午市閒談】今日推介小米集團、中國重汽、天韻國際
【石Sir午市閒談】今日推介小米集團、中國重汽、天韻國際
【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7%　不派中期息　仍手持現金125億人幣、重申擬回購
【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7%　不派中期息　仍手持現金125億人幣、重申擬回購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款