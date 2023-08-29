【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7%　不派中期息　仍手持現金125億人幣、重申擬回購

▲ 【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7% 不派中期息

早已發盈警的碧桂園服務 （06098） 公布中期業績，上半年收入207.33億元（人民幣，下同），按年增3.4%；純利23.51億元，按年跌8.7%，折合每股賺69.7分，不派中期息。

碧桂園服務上半年物業管理服務收入121.88億元，按年增10.9%；社區增值服務收入為18.84億元，按年跌10.8%；非業主增值服務收入9.72億元，按年跌31.8%；另外「三供一業」業務收入為27.01億元，按年增21.1%。

「三供一業」外合同管理面積16.47億平方米

截至6月底，除「三供一業」業務外，碧桂園服務合同管理面積約為16.47億平方米，收費管理面積約為9.16億平方米，分別按年增44.7%及46.9%。碧桂園服務目前管理共6,986項物業，為境內外約885.3萬戶業主及商戶提供物業管理服務。

碧桂園服務6月季度止，負債比率（即總負債除以總資產）為44.0%，較去年底的43.0%輕微增加；手持現金及現金等價物125.44億元，較去年底增11.8%或13.29億元；流動比率（即流動資產除以流動負債）維持1.4倍。

手持125億現金 合適時機購回3.37億股

碧桂園服務在業績報告重申，現時股價水平並未充分反映集團的內在價值，會選擇在合適的時機於公開市場購回不多於3.37億股。

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編輯：李哲毅