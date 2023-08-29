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【分析】比亞迪業績勁　未來增長可持續？

股市 12:19 2023/08/29

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【大行報告︱電動車】比亞迪經歷價格戰次季毛利率續增　一文看清大行點評

比亞迪 （01211） 中期業績造好，純利勁升2倍之餘，毛利率按年升4.82個百分點至18.33%，綜合大行分析指，比亞迪産品結構改善，帶動上季毛利率增長，預計高端化是比亞迪下半年核心戰略之一。

花旗：行業經歷價格戰 比亞迪毛利率增長成特例

花旗發表報告指，比亞迪汽車業務上半年收入按年增長91%，毛利率達20.67%，帶動整體盈利強勁，花旗形容，這是相當特殊，尤其考慮到行業經歷價格戰、補貼下降和宏觀逆風。

花旗估計，比亞迪調整前每輛汽車淨利潤由首季的7,100 元提高至次季的8,900元；剔除補貼，每輛汽車淨利潤由首季的7000元增至次季的8000元。花旗提到，鑑於比亞迪次季綜合平均售價按季下降，故業績令人鼓舞，預計公司將維持2023年 300萬輛的銷售目標，給予買入評級及602港元目標價。

交銀國際：高端化、提高單車售價成下半年核心戰略

交銀國際報告則認為，比亞迪次季收入及淨利潤按季增長16.5%及65.2%，得益於強勁的銷量、産品結構的改善以及高效的成本控制。交銀國際提到，在上半年價格戰和競爭激烈的市場，比亞迪毛利率依然按季改善，體現出其強大的供應鏈以及車型高端化，高價車型佔比提升。交銀國際認爲，高端化及提高單車售價是比亞迪下半年以及明年的核心戰略之一。

交銀國際預計，第4季新能源乘用車市場競爭將會白熱化，有可能會有進一步的價格戰，但是依然看好比亞迪第4季銷量增長，認為其供應鏈優勢以及品牌高端化將有助維持良好的毛利率，出口也會是下半年和明年另一個銷量增長動力，維持比亞迪目標價309.67港元及「買入」評級。

摩通：對比亞迪次季業績不感意外

摩通則稱，比亞迪早前已發盈喜，對其次季業績不感意外，摩通提到，新能源汽車市場價格競爭激烈，但比亞迪盈利能力有所提升，預計比亞迪將持續改善銷售組合、加大出口，並在快速增長的插電式混能車市場中佔據領導地位，給予增持評級及300港元目標價。

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編輯：李哲毅

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