▲ 【業績│本港地產股】嘉里建設上半年基礎溢利升15% 主席郭孔華：料中港房地產市場在可見未來仍然低迷

嘉里建設 （00683） 上半年收入升18%至54.7億元，股東應佔溢利按年大跌37%至17.4億元。倘不計入2022年出售香港兩個貨倉的非經常性收益以及投資物業公允價值變動，基礎溢利按年升15%至17.4億元。集團維持中期息派0.4元。

集團主席郭孔華表示，除內地政府推出具影響力的刺激措施以外，預計香港及內地房地產市場在可見未來仍然低迷。

期內，集團物業銷售升24%至21.2億元，物業租賃及其他按年持平，為25億元，酒店營運按年升1倍至8.5億元。

物業發展方面，上半年集團合約銷售額共81.7億元，按年升1.6倍。合約銷售業績主要由內地杭州住宅項目售罄，以及福州、瀋陽、天津及鄭州項目的持續銷售，加上武漢項目的預售所帶動。香港方面，緹山售罄，加上The Aster推出市場後反應正面，以及揚海的持續銷售。

集團期內收購了兩個優質項目，將物業組合總樓面面積提升至5,161萬平方呎。

利率高企抑壓住宅市場情緒

郭孔華指，經歷了三年的新冠疫情限制以及較預期緩慢的復甦速度，企業和投資者仍然保持審慎態度，亦不輕易作出投資決定。香港方面，顯著高企的利率環境令情況加劇，直接導致自置居所成本上升，抑壓住宅市場情緒。

儘管集團對兩個市場的長期基本面保持樂觀，但認為市場氣氛和信心需要更多時間重建。集團將加倍審慎，專注於發展中項目的交付，以及資產優化，並延緩任何非必要的資本支出。

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編輯：姚卓然