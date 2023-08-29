英航空系統故障影響料維持數日 希斯路未恢復

英國的航空交通系統於周一（28日）發生技術故障，空中交通嚴重受阻，數百班航班延誤或取消，數以十萬名旅客受影響。英媒指出系統問題導致的影響料維持數日，希斯路機場（Heathrow Airport）的航運仍然嚴重受阻。

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英國周一發生全國性航空交通系統電腦故障，導致需要人手輸入飛行計劃，導致約500班航班取消，多班航班押後。航空分析公司Cirium數據指出，當日取消的起降航班分別佔英國預期離境及入境航班約8%及9%。

當地航空交通系統NATs在周一中午12時多確認，系統出現技術故障及需要限制航空交通維持安全。同時下午3時多NATs發出聲明，指近4小時前發生的故障已確認及補救。NATs呼籲旅客，如果在周二（29日）出發，在前往機場前與航空公司確認航班資訊。

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大批旅客外遊或返英行程受影響，英媒指系統問題帶來的影響相信維持數日，客機及機組人員需要時間協助運作恢復正常。

英國航空（British Airways）指原定周一及周二出發的旅客可以免費改機票。希斯路機場表明，周二服務仍然嚴重受阻。格域機場（Gatwick Airport）稱周二可恢復正常運作，但建議旅客去機場前與航空公司確認資訊。

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責任編輯：吳漢培