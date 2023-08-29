【大行報告｜3968】建銀國際：招行盈利質素欠佳　目標價削11%

▲ 【内銀｜大行報告】建銀國際：招行盈利質素欠佳 目標價削11%、維持「跑贏大市」評級

招行 （03968） 上周公布半年業績，第2季淨息差為2.16%，按季降0.13個百分點，令上半年淨息差降至2.23%。建銀國際發表報告指，招行的淨息差續受壓，加上近期貸款息率較為疲弱，認為其盈利質素欠佳，目標價削11.3%至47元，維持招行「跑贏大市」評級。

建銀國際指，招行的資產負債表雖然擁有充裕的流動性，惟客戶存款及同業拆息成本上升，加上貸款息率近期維持疲軟，令該行的淨息差續受壓，是業績表現失色的主要原因。

該行稱，招行資產質量整體保持可控，第二季的新不良貸款形成率較上一季降低12個基點，若撇除内房部分，其不良貸款比率更全綫下跌，逾期貸款比率按季持平，相對穩定。

該行表示，招行次季撥備前經營溢利及收入均低於預測，純利雖然高於預期，惟盈利質素欠佳，認為減值按年跌26%為主要盈利的推動力。

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記者：伍鍵文