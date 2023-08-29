  • 30°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 18:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】內銀業績一個最關鍵指標？

股市 11:56 2023/08/29

分享：

分享：

建銀國際：招行盈利質素欠佳　目標價削11%

內銀陸續公布業績，券商最留意仍是「淨息差」表現，加上近期屢傳房貸利率的調整，「淨息差」預期是內銀盈利的關鍵指標。

招行 （03968） 上周公布半年業績，第2季淨息差為2.16%，按季降0.13個百分點，令上半年淨息差降至2.23%。建銀國際發表報告指，招行的淨息差續受壓，加上近期貸款息率較為疲弱，認為其盈利質素欠佳，目標價削11.3%至47元，維持招行「跑贏大市」評級。

建銀國際指，招行的資產負債表雖然擁有充裕的流動性，惟客戶存款及同業拆息成本上升，加上貸款息率近期維持疲軟，令該行的淨息差續受壓，是業績表現失色的主要原因。

該行稱，招行資產質量整體保持可控，第二季的新不良貸款形成率較上一季降低12個基點，若撇除内房部分，其不良貸款比率更全綫下跌，逾期貸款比率按季持平，相對穩定。

該行表示，招行次季撥備前利潤（PPOP）及收入均低於預測，純利雖然高於預期，惟盈利質素欠佳，認為減值按年跌26%為主要盈利的推動力。

更多【即市財經分析】文章

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？

相關文章：

【大行報告｜招行3968】招行曾跌2%　滙豐研究：目標價降至58元、零售資產質量有惡化迹象

【業績｜3968】招行半年多賺9%　房企貸款不良率5.52%、按年增2.7個百分點

【內銀業績】中信銀行半年多賺11%、收入跌2%　房企不良貸款率增至5.29%

記者：伍鍵文

業績公布 招商銀行（03968） 港股 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息︱蘇拉】天文台發出一號風球、料明日中午左右改發三號風球　能否如期開學？港股本周有無5日市？（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台發出一號風球、料明日中午左右改發三號風球　能否如期開學？港股本周有無5日市？（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水連續8個交易日錄淨流入再吸近46億　買港交所中海油沽騰訊美團　恒指夜期升52點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水連續8個交易日錄淨流入再吸近46億　買港交所中海油沽騰訊美團　恒指夜期升52點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
【美股盤前】觀望就業數據　道指期貨跌4點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股盤前】觀望就業數據　道指期貨跌4點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成
【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款