全球經濟復蘇的三重細節

全球經濟正在逐步復蘇，結合不同時期經濟預測資料的變化、非理性行為導致的估計偏差以及外生衝擊產生的產出損失測算，本文發現了三個「不一樣」的中長期趨勢細節。

一是經濟資料好於預期，不一樣的預測調整。2019年10月IMF發佈《世界經濟展望》，並在世界經濟展望（World Economic Outlook，WEO）資料庫中給出了2020-2024年世界經濟增速預測。根據當時的預測資料計算2020-2024年複合年均增速可以看出，全球經濟平均增速將達到3.55%左右，並呈現邊際增加的趨勢，由2020年的3.41%逐漸增加至2024年的3.62%。然而，突如其來的新冠疫情帶來的「新供給衝擊」打破了世界經濟增長趨勢。根據2020年10月更新的世界經濟展望，2020年全球經濟增速將降至-4.36%。然而，世界經濟似乎保有韌性，2020年世界經濟實際收縮3%左右，好於前期預測。

二是損失規避，不一樣的心理感受。儘管理性經濟人假說是經濟學運作的基石，但市場參與者常常受到情緒波動的影響，瞭解行為經濟學理論中「損失規避」與「短視損失厭惡」兩種顯著的心理現象，或許可以避免陷入非理性漩渦。當市場參與者面臨決策時，對損失的敏感程度遠高於對同等收益的渴望。與此同時，市場參與者也往往更容易關注眼前的短期損失，而忽視了長期的潛在回報。不僅如此，當市場出現劇烈波動或不確定性增加時，人們往往容易被負面情緒所主導，從而導致傾向於採取非理性的分析和決策。本文利用谷歌趨勢統計不同關鍵字的搜索熱度資料並進行分析，「經濟恢復」、「經濟增長」等關鍵字的搜索熱度指數代表「積極情緒」，「經濟衰退」、「經濟收縮」等關鍵字的搜索熱度指數代表「消極情緒」。穀歌趨勢統計結果發現，市場參與者對於消極情緒的反應更加顯著，表現為更高的搜索熱度。

三是時異勢殊，不一樣的外生衝擊。對比可能引發經濟衰退的幾種衝擊：金融危機、流行病、災害以及衝突，利用歷史資料計算這些因素對於全要素生產率的影響，實證結果顯示由流行病引發的經濟衰退對於全要素生產率的影響短期較小且中長期後逐漸消退。同時，與歷史上其他外生衝擊對比，本輪因疫情引發的外生衝擊對就業市場造成的產出損失更大，反映了疫情衝擊對工作模式、勞動力市場流動的獨特影響。值得注意的是，雖然疫情衝擊對勞動力供應的影響很大，但並不像過去其他經濟衰退或金融危機那樣具有持續性。

責任編輯︰梁浩碩