  • 31°C
香港時間 : 2023829日 (週二) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管AI】美國召開AI閉門論壇　料Elon Musk與朱克伯格同場現身

科技 12:00 2023/08/29

分享：

分享：

美國即將在9月13日，於國會山莊召開AI閉門論壇。外電指，朱克伯格（Mark Zuckerberg）與馬斯克（Elon Musk）也將出席。

為解決人工智能（AI）帶來的風險，全球各國正為制定重要監管規則採取行動，據外電昨（28日）報道，美國即將在9月13日，於國會山莊召開AI閉門論壇。一眾科企領袖包括NVIDIA創辦人兼CEO黃仁勳，以及早前表示要開打鐵籠格鬥賽卻未成事的馬斯克（Elon Musk）與朱克伯格（Mark Zuckerberg），也將出席。

報道指，是次AI論壇由美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）召開，盼為制定AI政策奠定基礎。舒默辦公室指出，OpenAI執行長阿特曼Sam Altman和微軟（Microsoft）行政總裁Satya Nadella，也將出席這場閉門的跨黨派論壇。

自去年底開始，ChatGPT帶起的新一輪AI應用熱潮，惟相關負面問題亦隨之湧現，包括在各領域應用時潛藏的倫理道德問題，英國與歐洲監管機構近月也相繼研究立例規管。舒默在今年6月曾表示，應加快立法監督的腳步，而相關政策及立法宜在促進科技創新的同時，加強保護知識產權，以及防範資訊流通，確保國家及經濟安全。

另據參議院民主黨網站，舒默表示，計劃「在幾個月內完成需要多年的工作」，並且需要聚集頂尖人才，包括AI開發人員、科學家、倡議者、國家安全專家等。

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，想了解更多這款新手機，即睇記者實測：

【Samsung新摺機】首爾直擊Samsung Galaxy Z Flip5　新功能重點一覽（附電訊商出機價格比拼）

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？　上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：

ET贏商有計
【ET贏商有計】婚紗店只賣不租 瞄準市場缺口突圍
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI爭議】ChatGPT生成癌症治療方案漏洞百出　錯誤信息混合其中
2023/08/28
【AI爭議】ChatGPT生成癌症治療方案漏洞百出　錯誤信息混合其中
【呃到全世界】Tim Cook假Instagram帳號　連Apple副總裁都追蹤？
2023/08/28
【呃到全世界】Tim Cook假Instagram帳號　連Apple副總裁都追蹤？
【AI競賽】Samsung擬推自家製「ChatGPT」　料下月Real Summit 2023活動中登場
2023/08/28
【AI競賽】Samsung擬推自家製「ChatGPT」　料下月Real Summit 2023活動中登場
【AI應用】Microsoft夥香港八間大學　藉生成式AI生成課程內容、解答學生疑難等
2023/08/28
【AI應用】Microsoft夥香港八間大學　藉生成式AI生成課程內容、解答學生疑難等

你可能感興趣

【AI爭議】ChatGPT生成癌症治療方案漏洞百出　錯誤信息混合其中
11:25 2023/08/28
【AI爭議】ChatGPT生成癌症治療方案漏洞百出　錯誤信息混合其中
【呃到全世界】Tim Cook假Instagram帳號　連Apple副總裁都追蹤？
12:07 2023/08/28
【呃到全世界】Tim Cook假Instagram帳號　連Apple副總裁都追蹤？
【AI競賽】Samsung擬推自家製「ChatGPT」　料下月Real Summit 2023活動中登場
13:38 2023/08/28
【AI競賽】Samsung擬推自家製「ChatGPT」　料下月Real Summit 2023活動中登場
科技戰 網絡保安 人工智能 NVIDIA 朱克伯格 馬斯克 舒默 美國民主黨 Microsoft 美國

上一篇文章

【Android 14】Android 14擬搭載衛星通訊　採用Garmin服務

下一篇文章

【AI應用】Microsoft夥香港八間大學　藉生成式AI生成課程內容、解答學生疑難等
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Twitter改革】Twitter新措施　禁未登入人士使用搜尋功能
【Twitter改革】Twitter新措施　禁未登入人士使用搜尋功能
【監管AI】美國召開AI閉門論壇　料Elon Musk與朱克伯格同場現身
【監管AI】美國召開AI閉門論壇　料Elon Musk與朱克伯格同場現身
【AI應用】Microsoft夥香港八間大學　藉生成式AI生成課程內容、解答學生疑難等
【AI應用】Microsoft夥香港八間大學　藉生成式AI生成課程內容、解答學生疑難等
【Sony新機】Sony細屏旗艦Xperia 5 V　擬周五發布
【Sony新機】Sony細屏旗艦Xperia 5 V　擬周五發布
【AI爭議】聯合國：生成式AI不可能取代人類　惟文職工種存危
【AI爭議】聯合國：生成式AI不可能取代人類　惟文職工種存危
【社交平台大戰】Threads網頁版正式登場　惟內容搜尋功能尚未出現
【社交平台大戰】Threads網頁版正式登場　惟內容搜尋功能尚未出現
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款