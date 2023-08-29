【監管AI】美國召開AI閉門論壇　料Elon Musk與朱克伯格同場現身

▲ 美國即將在9月13日，於國會山莊召開AI閉門論壇。外電指，朱克伯格（Mark Zuckerberg）與馬斯克（Elon Musk）也將出席。

為解決人工智能（AI）帶來的風險，全球各國正為制定重要監管規則採取行動，據外電昨（28日）報道，美國即將在9月13日，於國會山莊召開AI閉門論壇。一眾科企領袖包括NVIDIA創辦人兼CEO黃仁勳，以及早前表示要開打鐵籠格鬥賽卻未成事的馬斯克（Elon Musk）與朱克伯格（Mark Zuckerberg），也將出席。

報道指，是次AI論壇由美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）召開，盼為制定AI政策奠定基礎。舒默辦公室指出，OpenAI執行長阿特曼Sam Altman和微軟（Microsoft）行政總裁Satya Nadella，也將出席這場閉門的跨黨派論壇。

自去年底開始，ChatGPT帶起的新一輪AI應用熱潮，惟相關負面問題亦隨之湧現，包括在各領域應用時潛藏的倫理道德問題，英國與歐洲監管機構近月也相繼研究立例規管。舒默在今年6月曾表示，應加快立法監督的腳步，而相關政策及立法宜在促進科技創新的同時，加強保護知識產權，以及防範資訊流通，確保國家及經濟安全。

另據參議院民主黨網站，舒默表示，計劃「在幾個月內完成需要多年的工作」，並且需要聚集頂尖人才，包括AI開發人員、科學家、倡議者、國家安全專家等。

責任編輯：張寶燕

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