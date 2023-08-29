7月樓價指數再跌1.12%　連跌3個月　共挫逾3%

差估署公布最新數據，7月樓價指數按月再跌1.12%，報343.4點，已連跌3個月，累跌約3.05%。惟今年至今仍然有2.6%的升幅。

按單位面積劃分，全部類型單位的樓價指數都錄不同程度的按月跌幅，其中以E類（1,722平方呎或以上）單位按月跌幅最為明顯，達1.89%，報296.2點。而指數今年累跌1.33%。而A類（431平方呎以下）及B類（431至752平方呎）單位，就分別報374點及333.1點，按月減少1.4%及1.13%。

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，指數近3月共跌3%，反映高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價繼續向下。由於市場欠缺任何利好消息，今年餘下時間住宅樓價面對阻力很大，預計短期內樓價仍會在低位徘徊。

他續指，雖然美國9月加息機會不大，但預計到明年初加息因素才會淡化，而今年香港按息仍有機會輕微上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭。近期整體成交量再次回落，市場整體購買力嚴重不足，樓市仍需出現多個利好消息才能回復年初時的氣氛。故今年餘下時間，市場主題仍以「去庫存」為主，料發展商會開始進取減價去貨，並針對買家在現金流及回贈方面作考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

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