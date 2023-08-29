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【GEM上市】HMVOD炒上18%　獲新世界鄭志恒單日掃入8%　細價股炒家呂宇健上載合照冀合作

股市 10:59 2023/08/29

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【GEM上市】HMVOD炒上18%　獲新世界鄭志恒單日掃入8%　細價股炒家呂宇健上載合照冀合作

聯交所周一（28日）披露，新世界發展 （00017） 非執行董事兼周大福 （01929） 副主席兼執行董事鄭志恒上周五（25日）一口氣掃入GEM公司HMVOD （08103） 862.85萬股，涉資1294.28萬元，持股量由0%躍至8%。

HMVOD 周二（29日）隨即炒上，曾揚20.7%，現升17.9%，報1.65元。

值得留意是，HMVOD曾在6月宣布配售本金為1294.2萬元的可換股債券，每股換股股份0.60元，年利率3厘，離奇地，HMVOD在8月9日宣布因商業考慮剎停配售可換股債券，但同日表示，與鄭志恒及NFT公司MADworld 訂立協議，鄭志恒及MADworld分別認購本金800萬及400萬元可換股債券，換股價及年利率相同。

細價股炒家「Ken Sir」斥資購入HMVOD

呂宇健周二凌晨上載與鄭志恒合照

另外，細價股炒家「Ken Sir」呂宇健上周三（23日）亦增持HMVOD，斥資333.26萬元，購入280.05萬股或2.6%，持股量達到5.01%，突破5%披露門檻。呂宇健周二凌晨在社交平台發貼文，上載與鄭志恒合照。

呂宇健稱，早前與鄭志恒見面交流，「發現佢為人除咗無架子，仲有好多諗頭，除咗周大福同新世界，佢都有投資吓其他上市公司，傾傾吓發現大家都幾睇好hmvod，覺得公司行業前景有得做」。呂宇健更揚言：「既然大家都坐上同一條船，梗係會睇吓有無咩可以合作啦。」

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編輯：李哲毅

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