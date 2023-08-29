特朗普涉推翻大選聆訊2024開庭 「超級星期二」前夕

美國前總統特朗普（Donald Trump）涉嫌推翻2020年總統大選結果聆訊日期已定，將在明年3月舉行，為共和黨初選關鍵日子「超級星期二」（Super Tuesday）前夕。特朗普表明會就日期上訴，惟成功可能性不大。

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華盛頓特區地方法院法官Tanya Chutkan周一（28日）宣布，特朗普的涉嫌推翻2020年大選結果聆訊定在2024年3月4日舉行。Chutkan駁回特朗普律師延至2026年4月開庭要求，強調準備時間不需要如此長，重申特朗普必須出庭。

特朗普代表律師周一現身聽證會上表示，即使不滿意法庭決定，但會按照聆訊日期要求出席。特朗普在自家社交平台Truth Social已表明，將就Chutkan法官決定上訴。但根據法律專家指出，法庭聆訊日期在裁定出爐前，不能當是合理上訴理由。

由於聆訊日期為共和黨初選中﹑最為關鍵的投票日「超級星期二」前夕，特朗普選情可能受影響。超級星期二投票將包括多個州分，大有可能決定來屆共和黨總統候選人。

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今次決定代表特朗普將就最少3項控訴，需要出庭應訊。華盛頓提出的推翻2020年總統大選結果為首宗，同月緊接為因涉嫌向豔星Stormy Daniels支付掩口費一事的聆賞，5月將是佛羅里達州的機密文件案。

佐治亞州提出的選舉舞弊控訴聆訊日期未定，檢察官Fani Willis原定要求在明年3月4日開始，如今華盛頓法院決定已出，相信案件將另要求時間審訊。

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責任編輯：吳漢培