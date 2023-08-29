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【業績︱中概股】寶尊電商爆升12%　次季淨虧損收窄、奪得英雨靴品牌Hunter大中華營運權

股市 10:14 2023/08/29

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【業績︱中概股】寶尊電商次季淨虧損收窄、奪得英雨靴品牌Hunter大中華營運權

寶尊電商 （09991） （美：BZUN）周一（28日）公佈，次季營收23.20億元（人民幣，下同），按年增9.3%；淨虧損2002.8萬元，按年收窄74.2%；經調整虧損438.2萬元，去年同期賺125.8萬元。寶尊宣布，將與全球知名品牌管理公司Authentic Brands Group合作，負責運營對方旗下雨靴品牌Hunter大中華區業務，並將成立合資公司，從Authentic 收購Hunter品牌在大中華區和東南亞地區51%的知識產權。

寶尊電商周二（29日）開市即衝高，曾升18.1%，現升11.6%，報10.6元。

寶尊集團首席財務官兼寶尊電商總裁Arthur Yu，次季寶尊電商業務板塊受益於業務價值和降本增效，實現了較上年同期更好的利潤和現金流，正著手寶尊電商的轉型，調整人員、資源和業務佈局，相信渡過轉型期後的寶尊電商將帶來可持續增長，並在市場上取得更大的成功。

電商業務次季產品銷售收入為6.06億元，按年下降12.7%，主要是小家電及電子產品品類銷售表現疲軟，同時公司優化了經銷模式的產品組合；服務收入為13.89億元，按年下降2.7，原因是去年第3季起處置虧損子公司，倉儲和履約業務收入減少。

開市追揸沽
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【電商股】寶尊電商CEO：目標3年後Gap大中華區業務虧轉盈　從三方面重塑品牌

【業績｜中概股】寶尊電商首季經調整虧損1310萬人幣　盤前升1%

記者：李哲毅

寶尊電商（美：BZUN） 寶尊電商—SW（09991） 港股
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