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【股票印花稅】大正資本陳惠仁：要做國際金融中心，港股要提高成交　「就像一潭水，無人來自然會乾」

股市 10:30 2023/08/29

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【股票印花稅】大正資本陳惠仁：要做國際金融中心，港股要提高成交　「就像一潭水，無人來自然會乾」

港交所 （00388） 前上市委員會成員陳惠仁接受本報訪問時表示，政府應調低股票印花稅，以提振港股成交，「我不可以肯定減印花稅後，港股成交額能否上升，但肯定的是，唔試（成交額）就一定不回來」，但他建議政府將削印花稅的選項，交予恒指公司做決定。

「香港要維持國際金融中心地位，應該要提高上市公司的成交。」

籲先減去在疫情期間調升的股票印花稅率

陳惠仁稱，香港在疫情嚴峻時調高股票印花稅，現時疫情最嚴峻的情況已過，「特首也走出國際，向外宣傳香港是一個國際金融中心，那麼是否應該先將股票印花稅調低？或者先減去在疫情期間調升的稅率？」

他指，全球市場充斥不少程式交易盤，每日頻繁進出市場，只要有幾點子回報便先獲利，但「現時未買貨已需要支付十多點子印花稅，怎會有程式交易員來港買賣？這就像一潭水，無人來自然會乾，乾涸後再重新引水便很難，因此應該小心行事」。

一刀切調低印花稅或影響庫房

陳惠仁承認，香港奉行低稅率，而且稅基較窄，若一刀切調低印花稅，政府稅收確實會減少，會影響庫房，若只調低部分公司的印花稅，或會被指偏頗，故他建議將調低印花稅的決定留給恒指公司做抉擇，這樣便可解決有關問題。

「究竟調低印花稅後，誰人可受惠？」陳惠仁稱，第一個建議是，若買賣恒指成分股可減印花稅，大家都會想成為恒指成分股，這對市場有刺激作用，或會引發良性競爭。然而，目前香港逾2,400家公司吸引力相對不大，若恒指中小企成分股享有豁免印花稅優惠，這些被人遺忘的「滄海遺珠」可能因此成為刺激成交的引擎，故未嘗不是一個好方案。

【專訪全文可看此】

相關文章：陳惠仁鍾情「另類組合」 高息本地股尋寶

相關文章：【電視廣播TVB】大正資本陳惠仁：支持TVB蝕錢、「輸錢但做好口碑，客人才會回來」　籲大家沒事做開電視

記者：陳韻妍

港股 香港交易所（00388） 國際金融中心 香港交易及結算所有限公司 香港 恒生指數 印花稅
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