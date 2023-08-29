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【AAPL】郭明錤：蘋果iPhone 15 Pro Max將在本周開始大量出貨　蘋果股價或迎來反彈機會

股市 09:09 2023/08/29

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【AAPL】郭明錤：蘋果iPhone 15 Pro Max將在本周開始大量出貨　料蘋果股價或迎來反彈機會

蘋果iPhone 15發布會下月舉行，有「最強蘋果分析師」之稱、天風國際證券分析師郭明錤發文指，蘋果（美：AAPL）iPhone 15 Pro Max將在本周開始大量出貨，且蘋果亦同時增加舊款機種出貨量。在市場過度保守看待iPhone、iPhone 15 下半年出貨導致股價修正與新產品發布有利交易氣氛下，預料蘋果股價近期或迎來反彈機會。

蘋果周一（28日）升0.1%，報180.19美元。

至於市場擔憂iPhone 15出貨量因供應鏈問題故進一步下修出貨量，特別是iPhone 15 Pro Max出貨將遞延，他預估約8,000萬部，而保守看法7,000至8,000萬部。

iPhone今、明年出貨量料登榜首

郭明錤指出，三星（Samsung）今年智慧型手機出貨量已砍至2.2億部，若蘋果維持明年下半年iPhone訂單不變，則2023年iPhone出貨量可望達至2.2至2.25億部，並超越三星成為最大智慧型手機品牌。

2024年的最新iPhone出貨目標為2.5億部，他合理的2024年iPhone出貨量推估可達到按年增長5至10%。因目前Samusng內部對2024年市場需求看法仍保守，故Apple有可能在2024年仍為最大智慧型手機品牌。

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編輯：姚卓然

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