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【港股市況】碧桂園升11%、碧服績後升近9%　港交所升半成、恒指升逾400點（不斷更新）

股市 14:25 2023/08/29

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港股市況不斷更新

A股造好，帶動港股半日續彈逾300點。恒指高開130點，其後升幅逐步擴大，曾升408點高見18539點。恒生指數半日升365點，報18496點，成交508.6億元。科指升2.6%，報4235點。ATM升1%至2%，汽車股向上，比亞迪 （01211） 績後升逾5%，港交所 （00388） 再升4%，恒大 （03333） 再跌一成，東方甄選 （01797） 跌逾6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告︱電動車】比亞迪經歷價格戰次季毛利率續增　一文看清大行點評

【大行報告｜3968】建銀國際：招行盈利質素欠佳　目標價削11%

財經日誌︰

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即市走勢︰

【14：24】港股升勢略為回順，恒指升約359點，報18490點，科指升2.4%，報4225點。

【13：43】【內房危機】碧桂園午後抽升11%　召開私募債「16碧園05」第二次會議、擬增設40日寬限期

【13：41】【內銀股】瑞銀：內地倘降按息　料為明年內銀息差帶來不多於10點子負面影響

【13：38】碧桂園 （02007） 升幅擴大至11%，高見0.9元。碧桂園服務 （06098） 升近9%，高見9.39元。

【13：36】恒指最新升415點，報18546點，科指升2.9%，報4246點。

【13：33】港交所 （00388） 升近5%，高見307.6元。

【13：24】【業績｜内房】合生創展績後升逾3%　半年少賺39%　十送一紅股

【13：14】碧桂園服務 （06098） 升逾6%，高見9.15元，碧桂園 （02007） 升逾8%，高見0.88元。

【13：12】【按揭減息】招行：降低存量房貸利率勢在必行　房地產不良貸款率拐點料年內出現

【13：08】友聯國際教育租賃 （01563） 午後急跌，最新跌近27%，低見3.26元。

【13：06】【業績｜物管】新希望服務半日彈14%　上半年多賺一成、中期息0.073元

【13：00】碧桂園服務 （06098） 績後升5%，高見9.04元。

【13：00】恒指午初段升375點，報18506點。科指升2.7%，報4239點。

【12：25】【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7%　不派中期息　仍手持現金125億人幣、重申擬回購

【12：16】【業績│本港地產股】嘉里建設上半年基礎溢利升15%　主席郭孔華：料中港房地產市場在可見未來仍然低迷

【12：00】恒生指數半日升365點，報18496點，成交508.6億元。科指升2.6%，報4235點。ATM升1%至2%，汽車股向上，比亞迪 （01211） 績後升逾5%，港交所 （00388） 再升4%，恒大 （03333） 再跌一成，東方甄選 （01797） 跌逾6%。

【11：42】東方甄選 （01797） 最新跌近6%，低見42.65元。

【11：32】A股半日造好，上證升1.4%，深證升2.4%，創業板指升3.5%。

【11：28】港股升幅進一步擴大，大市升近400點，報18524點，升393點，科指升2.9%，報4248點。比亞迪 （01211） 升逾6%，高見239.8元，暫為表現最好藍籌，華潤萬象生活 （01209） 逆市跌逾1%，藍籌中表現最差。

【11：16】【大行看法】瑞銀全球財富管理：中國股票仍是最青睞的亞洲配置　料內地年底前減息降準

【11：10】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新升2%，騰訊 （00700） 升逾1%，小米 （01810） 績前升近1%。

【11：09】【GEM上市】HMVOD炒上18%　獲新世界鄭志恒單日掃入8%　細價股炒家呂宇健上載合照冀合作

【10：58】比亞迪 （01211） 最新升5%，高見236.8元。吉利 （00175） 升3%，廣汽 （02238） 升逾1%，長汽 （02333） 升4%。另外，小鵬汽車 （09868） 升逾3%，理想汽車 （02015） 升逾4%，蔚來 （09866） 升逾2%。

【10：53】【業績｜芯片股】上海復旦轉升2%　半年少賺15%、不派息

【10：44】大市升幅擴大至300點，高見18444點，科指升2.1%，報4214點。

【10：30】【股票印花稅】大正資本陳惠仁：要做國際金融中心，港股要提高成交　「就像一潭水，無人來自然會乾」

【10：30】美圖 （01357） 升幅擴至14%，高見2.81元。

【10：19】比亞迪 （01211） 績後向上，最新升逾3%，高見232.4元。

【10：14】【業績︱中概股】寶尊電商爆升12%　次季淨虧損收窄、奪得英雨靴品牌Hunter大中華營運權

【10：11】大市升幅擴大至逾200點，恒指報18356點，升225點，科指升1.4%，報4185點。

【10：06】【科指新貴】東方甄選：淘寶直播首秀僅1小時　銷售額突破1000萬元人民幣

【10：00】商湯 （00020） 短綫向下，跌幅擴至8%，低見1.38元。

【09：56】商湯 （00020） 股價績後逆市跌逾4%，低見1.42元。

【業績｜20】商湯半年再虧31億元人幣　大模型「商量SenseChat 3.0」9月推

【分析】為何商湯半年蝕31億人幣？

【09：54】根據聯交所資料顯示，周大福 （01929） 執行董事及副主席鄭志恒於上周五（25日）買入HMVOD （08103） 863萬股，每股平均價1.5元，涉資1294.5萬元，持股量8%。HMVOD股價升15%，破頂高見1.64元。

【09：53】恒指早段升約172點，報18302點，科指升1.2%，報4176點。

【09：49】8月29日8點東方甄選 （01797） 在淘寶開啟直播首秀，截至早上9點，銷售額突破1000萬元，在線人數突破210萬。東方甄選股價逆市跌2%，低見44元。

【09：47】港交所 （00388） 升逾3%，高見302.8元。

【09：44】嘉里物流 （00636） 上半年純利跌85%至3.68億元，派中期息9仙，按年減少68%，股價今早逆市跌半成，破底低見7.23元。

【業績│物流股】嘉里物流挫半成　上半年純利按年下跌85%、中期息削68%至9仙　集團：已走出谷底、第二季盈利按季增超30%

【09：40】內房向上，碧桂園 （02007） 升近半成，中海外 （00688） 績後升近3%，潤地 （01109） 升1%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾2%。

【09：38】北京汽車 （01958） 中期盈利28.5億元人民幣，升31.9%，股價績後升一成，早段高見2.08元。

【09：35】【美圖業績】美圖彈7%　上半年經調整純利增長3.2倍、不派息　加密貨幣回撥逾1.8億元

【09：33】昨日抽升的盈滙企業 （02195） ，股價今早再升9成，高見0.4元。

【09：32】【業績｜內房】中海外高開逾2%　上半年少賺逾19%　中期息削逾12%至35仙

【09：28】派特息的敘福樓 （01978） 股價高開逾12%，開報1.26元破頂。

【業績︱餐飲股】叙福樓豪派中期連特別息共17.25仙　CEO黃傑龍：希望股東開開心心、食多餐帶旺經濟！

【09：27】網易 （09999） 高開逾2%。

【09：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%，騰訊 （00700） 升近0.1%，比亞迪 （01211） 績後升逾1%，恒大 （03333） 再挫14%，恒指高開130點，開報18261點，科指升1%，報4170點。

【業績︱電動車】比亞迪上半年多賺2倍　毛利率增近5個百分點

【09：13】期指開報18270點，升119點。

【08：33】【A股救市】官媒稱9月內地流動性收緊　人行或加快降准

【08：22】平保 （02318） 、小米 （01810） 、農行 （01288） 等今日公布業績。

【08：19】恒指黑期升約181點，報18291點，道指期貨跌8點，報34586點。

【08：03】【A股救市】摩根士丹利：內地救市措施長期影響有限　需推措施解決結構性問題

【07：45】【電視廣播TVB】大正資本陳惠仁：支持TVB蝕錢、「輸錢但做好口碑，客人才會回來」　籲大家沒事做開電視

【07：45】【Morning精點】花旗：A股救市利中資券商、首選兩股最為受惠︱AlipayHK設信用卡每月免手續費消費限額

【07：45】港股ADR收報18274點，升144點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報59.57元，較港收市價高0.82元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報327.41元，較港收市價高2.21元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.46元，較港收市價高1.56元或1.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】中美商務部洽加強合作，利好股市氣氛，美股三大指數齊升，道指收市升213點，報34559點；標指升27點，收報4433點；納指升114點或0.84%，收報13705點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升149點　阿里美股高港2%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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