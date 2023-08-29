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【港股市況】恒指黑期升約181點 道指期貨跌8點（不斷更新）
美股向上，港股今早若跟足ADR走勢，大市料續反彈高開144點，恒指料開報18274點。滙豐 （00005） ADR折合報59.57元，較港收市價高0.82元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報327.41元，較港收市價高2.21元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.46元，較港收市價高1.56元或1.8%。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【08：33】【A股救市】官媒稱9月內地流動性收緊 人行或加快降准
【08：22】平保 （02318） 、小米 （01810） 、農行 （01288） 等今日公布業績。
【08：19】恒指黑期升約181點，報18291點，道指期貨跌8點，報34586點。
【08：03】【A股救市】摩根士丹利：內地救市措施長期影響有限 需推措施解決結構性問題
【07：45】【電視廣播TVB】大正資本陳惠仁：支持TVB蝕錢、「輸錢但做好口碑，客人才會回來」 籲大家沒事做開電視
【07：45】【Morning精點】花旗：A股救市利中資券商、首選兩股最為受惠︱AlipayHK設信用卡每月免手續費消費限額
【07：45】港股ADR收報18274點，升144點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報59.57元，較港收市價高0.82元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報327.41元，較港收市價高2.21元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.46元，較港收市價高1.56元或1.8%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】中美商務部洽加強合作，利好股市氣氛，美股三大指數齊升，道指收市升213點，報34559點；標指升27點，收報4433點；納指升114點或0.84%，收報13705點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升149點 阿里美股高港2%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】江蘇寧滬高速、中石化、中石油
責任編輯︰梁浩碩