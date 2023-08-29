【中美關係】美商務部長雷蒙多提出美企在華營商擔憂　包括美光和英特爾

▲ 【中美關係】美商務部長雷蒙多提出美光和英特爾等在華商業問題的擔憂

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，她向中國商務部部長王文濤提出了對有關英特爾（美：INTC）和美光（美：MU）等一系列限制美國商業問題的擔憂，而兩國同意開始交換有關出口管制的信息。

雷蒙多本周訪華，她周一與王文濤進行了兩個多小時的廣泛而坦誠的會談，當中討論中國最近對鎵和鍺的出口限制，隨後進行了兩小時的午餐。

她在會議上表示，希望解決美國企業在中國經營遇到困難的的擔憂。同時，又已與中國同行討論了對中國禁止購買美光存儲芯片的擔憂。

另外，美國商務部在兩國官員會晤後的聲明中表示，新的商業問題工作組將匯集美國和中國政府官員以及私營部門代表，從而尋求貿易和投資問題的解決方案，並促進美國在中國的商業利益。該工作組將每年舉行兩次副部長級會議，美國將於2024年初主辦第一次會議。

雷蒙多表示，美國和中國還同意召集雙方主題專家進行「關於加強對商業秘密和機密商業信息的保護」的技術討論。

相關文章：

【中美關係】美商務部長雷蒙多訪華晤王文濤 稱美中經濟關係穩定至關重要

【美國禁令】大摩：美限投令對股市直接影響不大 稱中國經濟表現更左右長綫資金部署

【中美關係】美副財長：美國準備好應對中國經濟衝擊

編輯：姚卓然