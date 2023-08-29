環球股票︰三大資本開支主題帶動超額回報

儘管股票市場在上半年面對不少憂慮，但由於企業轉嫁成本升幅的能力較預期佳，企業盈利勝預期。展望2023年餘下時間，我們將會留意長期主題，投資於可望受惠於長期趨勢但被錯誤定價的企業。市況波動繼續於各個股票市場帶來吸引的投資機會，我們認為支持或受惠於近岸外包、自動化及淨零排放三大資本投資範疇的企業，均具備長遠潛力。



主要投資觀點

1.近岸外包的趨勢加快，支持或受惠於有關主題的企業變得吸引

近年的貿易戰及疫情引致的供應受阻情況，促使企業重新思考分散的供應鏈模式，以及是否需要將業務遷近本國和終端消費者。推動及受惠於近岸外包或友岸外包趨勢的國家例子包括美國、墨西哥、印度及越南等。

半導體及電池等策略性行業將會引領此趨勢，預期未來五年單是美國便會錄得超過2,500億美元的近岸外包投資。 2022年製造業建造開支顯著上升，成為反映未來美國製造業產量增加的領先指標。同時，美國自行生產的半導體，亦可能令美國製造業的資本開支於未來五年每年增長4%。

儘管最明顯的受益者為工業企業，包括專注於美國市場的製造商，但推動此趨勢的國家享有的相關好處（包括消費開支增加及經濟增長），亦可能在工業以外的行業創造機會，例如印度和墨西哥等受惠於近岸外包及供應鏈變動的國家其銀行及消費品企業。



2.提升工廠自動化以處理人手緊張的問題，為相關供應商提供有利因素

由於聘請人手變得更加困難和昂貴，企業對自動化越來越感興趣。此外，近岸外包亦需要採用更多自動化技術，以確保產品成本不會因為美國和其他已發展市場的勞工成本上升而上漲。製造業面對數十年來投資不足的問題後，美國的工業設備及生產廠房尤其需要進行大規模的自動化升級。

此趨勢的直接受惠者包括物聯網（IoT）及機器視覺科技供應商（協助提升自動化和工廠效率），以及工業自動化企業。此外，工業軟件企業亦可受惠於市場更著重自動化及生產力的趨勢。

3.淨零排放開支增加，有利協助客戶實現這一目標的企業

預期未來15年需要30萬億美元開支，才能於2050年前實現淨零排放。相關開支的例子之一包括歐盟提出的「Fit for ’55」氣候計劃，按照歐盟委員會的估計，該計劃於2030年需要每年額外2,750億歐元的投資興建能源改造項目，因此可能令歐盟的樓宇改造速度增加兩倍。美國亦推行類似的計劃，涉及基建和《降低通脹法案》方面的開支。

多個領域可望受惠於此趨勢，包括供暖／空氣調節產品製造商、採礦設備製造商、鐵路及鐵路設備供應商，以及電動車電池製造商等。

作者︰

Rob Hinchliffe， CFA

投資組合經理，環球行業群研究主管

Kenneth Ruskin， CFA

董事總經理，研究總監及可持續投資（環球股票）主管