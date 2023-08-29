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【MPF】強積金8月份回人均蝕11250元 僅有一類基金錄正回報

理財智慧 08:08 2023/08/29

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環球股市持續動蕩，強積金表現直接受拖累。強積金顧問公司GUM公布，強積金8月份回報急挫，人均蝕11,250元。

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

【市場熱話】窮人恩物熱潮退卻？學者李兆波力撐：「兩餸飯需求仍在！」，詳見【下一頁

據GUM的數字，截至8月23日，GUM強積金綜合指數於本月跌4.6%。股票基金8月走弱，其中大中華及香港股票基金跌幅最為明顯，跌幅分別為9.6%及11%。中港股市受內房債務危機困擾，指數表現受壓。中國人民銀行在 21 日宣布「非對稱減息」，1 年期 LPR（貸款市場報價利率）降 10 個基點至 3.45%，5 年則維持在 4.2%不變。但由於調降力度低於市場預期，中港指數仍未擺脫跌勢。

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    Microsoft以生成式AI技術 與八院校合作 重塑香港的教與學模式，詳見【下一頁

    其他類型基金也難逃跌幅，其中混合資產基金 (股票比例達80至100%)及混合資產基金 (股票比例60至80%)，期內跌幅也分別達5.9%及4.9%。就算連預設投資策略（核心累積基金），期內跌幅也達2.6%。


    不過，由於息率維持於高位，強積金保守基金繼續受惠，持續錄得穩定正回報，期內有0.3%升幅。

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    責任編輯：陳詠妍

     

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