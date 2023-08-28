▲ 【業績︱內房】富力半年虧損51億人幣 數個海外項目正與買家進行盡職調查、料出售將產生虧損

富力 （02777） 上半年虧損略為收窄至51.1億元（人民幣，下同），去年同期為蝕69.2億元。富力不派中期息。富力指，上半年管理層對流動性狀況保持審慎態度，通過精簡人手和整合職能重疊的部門來控制開支並降低運營成本。集團亦停止進一步擴充土地儲備並削減不必要的支出。

期內，富力營業額按年跌7.7%至164.2億元。由於中國房地產行業持續低迷，來自物業發展的營業額按年跌19%至123.05億元。

但投資物業租金收入反而增加2%至4.16億元。受惠中國的旅遊業及商務活動迅速恢復，酒店營運營業額升至29.8億元。富力指，由於期內酒店資產產生正現金流，買家詢問增加，而潛在買家隨後進行的盡職調查亦有所增加。集團將繼續出售非核心酒店及投資資產，以產生流動資金用於還款及營運資金用途。

集團整體毛利率為17.2%，按年跌1.7個百分點。

富力表示，過去一年，集團加快了在中國和海外出售開發和投資物業的計劃，重新分配資金以解決金融負債和項目竣工問題。目前，集團正就數個海外項目與買家進行盡職調查，預計年底前完成。鑑於市場狀況，預計這些銷售將產生虧損，但卻是確保在此期間取得急需的流動性所必需的。

另外，富力預計，另一個重要里程碑是倫敦一個規模龐大且多元化的開發項目「One Nine Elms」 將於今年年底完工。One Nine Elms項目將提供約4.9萬平方米已竣工的住宅和服務式公寓供市場出 售，而沒有竣工風險的已落成單位，更容易為市場所接受。

財務方面，集團將繼續探索替代融資和再融資方案以應對即將到期債務，制定適當的計劃，並積極防範可能出現的潛在財務風險。鑑於不確定的財務前景，任何可行的方案都存在固有風險，並且在當前市場上很可能需要付出代價。

截至6月底止，富力的銀行借款、境內債券、優先票據及其他借款（包括在預提費用及其他應付款者）合共1,375.91億元，其中481.38億元將於未來12個月內到期償還，而集團包括受限制現金的現金總額為99.86億元。

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編輯：袁諾曦