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【業績︱基建股】中交建半年純利按年升3.2%　新簽訂合同額增逾一成

股市 22:35 2023/08/28

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【業績︱基建股】中交建半年純利按年升3.2%　新簽訂合同額增逾一成

中交建 （01800） 上半年收入為3644.5億元（人民幣，下同），按年增長0.4%，純利為123.49億元，按年升3.2%，扣除非經常性損益的淨利潤為118.96億元，按年升31.2%。中交建不派息。

期內，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務的收入佔比分別為85.8%、4.8%、6.8%。其中，基建建設業務收入為3278.2億元，按年升1.2%。而基建設計業務的收入跌15.9%至185.1億元，疏浚業務收入跌0.8%至260.6億元。

截至6月底止，集團新簽訂合同額為8,866.93億元，按年增長10.6%。而持有在執行未完成合同金額為38,066.86億元。

期內，基建建設業務新簽合同額為7,892.65億元，增長11.9%。中國境內港口建設新簽合同額為438.6億元，增長14.3%，佔基建建設業務的6%。

相關文章：

【基建股】中交建上半年新簽合同額增約11%　完成52%年度目標

【業績｜基建股】中國建築國際午後升逾2%　上半年溢利升15%　中期息升至27.5仙

編輯：袁諾曦

中國交通建設（01800） 港股
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