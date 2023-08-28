▲ 【業績︱基建股】中交建半年純利按年升3.2% 新簽訂合同額增逾一成

中交建 （01800） 上半年收入為3644.5億元（人民幣，下同），按年增長0.4%，純利為123.49億元，按年升3.2%，扣除非經常性損益的淨利潤為118.96億元，按年升31.2%。中交建不派息。

期內，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務的收入佔比分別為85.8%、4.8%、6.8%。其中，基建建設業務收入為3278.2億元，按年升1.2%。而基建設計業務的收入跌15.9%至185.1億元，疏浚業務收入跌0.8%至260.6億元。

截至6月底止，集團新簽訂合同額為8,866.93億元，按年增長10.6%。而持有在執行未完成合同金額為38,066.86億元。

期內，基建建設業務新簽合同額為7,892.65億元，增長11.9%。中國境內港口建設新簽合同額為438.6億元，增長14.3%，佔基建建設業務的6%。

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編輯：袁諾曦