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【業績︱餐飲股】叙福樓豪派中期連特別息共17.25仙　CEO黃傑龍：希望股東開開心心、食多餐帶旺經濟！

股市 22:41 2023/08/28

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【業績︱餐飲股】叙福樓豪派中期連特別息共17.25仙　CEO黃傑龍：希望股東開開心心、食多餐帶旺經濟！

本港經營「牛角」、「温野菜」、「牛涮鍋」的叙福樓集團  （01978） 公布，中期收入6.61億元，按年增65.1%；純利4760萬元，按年增6倍；每股盈利5.94仙，叙福樓宣布，將派發每股中期息4.75仙息及特別息12.5仙，合共每股17.25仙，去年中期無派息，以周一（28日）收市價1.1元計算，周息率22.3厘。

叙福樓主席及行政總裁黃傑龍表示，由於去年基數比較低，中期盈利上升約6倍，適逢上市五周年，「送一份大禮俾過去幾年一直支持我哋嘅大小股東」，故除了派發中期息之外，另外派發涉共1億元特別股。

黃傑龍表示：「希望喺經濟同消費市道相對疲弱之下股東們開開心心，收到股息之後多啲返嚟食多餐，開心消費帶旺經濟。」

叙福樓：下半年旅客增加帶來更多機會

叙福樓中期收入改善，主要受惠餐廳數目增加，以及去年同期曾出現嚴謹社交距離措施。叙福樓截至6月底共經營55間餐廳，較去年同期多5間。

叙福樓指出，整體消費市場未能完全恢復，預期下半年訪港旅客數字將增加，相信將為餐飲業帶來更多業務發展機會。 品牌方面，叙福樓稱，積極透過現有品牌強化、打造及引入新品牌、增加店舖數量、加強數位營銷和持續的產品創新來增強定價能力。

相關文章：

【盈喜︱餐飲股】叙福樓發盈喜料半年賺至少4500萬、按年增逾5.6倍　受惠低基數及餐廳數增加

【牛角母企】黃傑龍「親筆」設計叙福樓年報封面　「現在經營環境節約成本很重要，應慳錢則慳」

編輯：李哲毅

敘福樓集團（01978） 港股
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