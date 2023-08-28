▲ 【渣打2888】渣打7億美元出售航空融資租賃業務 沙特主權基金旗下AviLease接手

渣打集團 （02888） 宣布，將出售全球航空融資租賃業務予沙特阿拉伯主權財富基金旗下AviLease，作價7億美元（約54.6億港元），預計將於2023年底完成。渣打集團預計，完成交易後，將錄得約3億美元（約23.4億港元）收益，普通股權一級資本比率將增加約19個基點，預期會將交易淨收益納入渣打集團資本及流動性狀況的整體管理範圍之內。

渣打集團曾於 2023 年 1 月發表聲明，表示打算為其全球航空融資業務的未來擁有權探索替代方案。總部設於沙特阿拉伯利雅得的AviLease 在 2022 年開始經營，提供租賃、交易及資產管理服務。

渣打集團企業、商業及機構銀行業務兼歐洲及美洲區行政總裁顧世民 （Simon Cooper） 表示，這次出售航空融資租賃業務，使集團能夠繼續將精力聚焦於特出的領域，並進一步推進提高有形股本回報率計劃。

渣打集團航空融資業務擁有並管理120多架飛機，當中飛機租賃給30 多家世界航空公司，並為全球各地的航空公司和其他客戶提供230多架飛機的租賃和融資。

去年渣打集團航空租賃業務錄得稅前利潤1,820萬美元，按年少64.9%；稅後利潤1,560 萬美元，按年少65.3%，資產總額 38 億美元、資產淨值 3 億美元。

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編輯：李哲毅