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【業績︱電動車】比亞迪高開近2%　上半年多賺2倍　毛利率增近5個百分點

股市 09:24 2023/08/29

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【業績︱電動車】比亞迪上半年多賺2倍　毛利率增近5個百分點

早已發盈喜的比亞迪 （01211） 上半年業績強勁，純利按年升2倍至109.5億元（人民幣，下同），主因受惠新能源汽車銷量增長。比亞迪不建議派發中期息。比亞迪周二（29日）高開1.6%，報228.8元。

期內，營業額按年升72.7%至2601.2億元。其中，主要收入來源—汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約2088.2億元，按年增長91.11%；而手機部件、組裝及其他產品業務的收入約510.9億元，增長24.4%。

比亞迪指出，儘管面對汽車行業競爭加劇、 新能源汽車補貼取消的挑戰，但集團憑藉品牌力提升、規模優勢持續擴大和產業鏈成本控制能力，叠加上游原材料價格回落，集團新能源乘用車業務繼續保持良好的盈利能力。

受惠新能源汽車業務增加，集團期內毛利率按年升4.82個百分點至18.33%。

展望下半年，集團指，發改委等部門此前印發《關於促進汽車消費的若干措施》，進一步穩定和 擴大汽車消費，加強新能源汽車配套設施建設，營造有利於汽車消費的政策和市場環境。因此，預期今年下半年，中國新能源汽車產業將延續良好的增長勢頭，滲透率亦有望繼續突破。

在新能源乘用車領域，集團將繼續深化新能源汽車核心技術研發，強化行業領先實力。手機部件及組裝業務方面，將密切注視市場發展趨 勢，繼續把握市場機遇，加大佈局核心技術研發及 創新，進一步鞏固垂直整合優勢，強化大客戶策略。

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編輯：袁諾曦

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