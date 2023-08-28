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【虛擬資產】Hashkey Exchange：散戶交易系統上線　揚言香港邁向Web3大航海時代　目標今年全球註冊用戶至少50萬

股市 20:46 2023/08/28

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【虛擬資產】Hashkey Exchange：散戶交易系統正式上線、香港進入Web3大航海時代 　目標今年全球註冊用戶至少50萬

Hashkey Group宣布，旗下虛擬資產持牌零售交易所Hashkey Exchange今日正式開放零售交易服務，但App將於9月才正式上市。HashKey Group首席營運官翁曉奇表示，期望年內全球註冊用戶達到50萬至100萬，目標2025年底達到1000萬至1500萬。

市場關注開戶資格，翁曉奇表示，只有香港以及16個獲證監會認可的國家或地區的人士可以申請開戶，暫時不包括內地、美國等。翁曉奇又稱，開戶人士須持有認可地區所發出身份證明文件、銀行卡、以及住址證明，平台也會監察用戶網絡IP地址。

翁曉奇直言，Hashkey Exchange 冀設置較高開戶門檻，期望可阻擋住絕大部分黑錢等風險，也有助構建良性健康交易生態。

翁曉奇：香港銀行雖嚴謹保守 但正逐漸開放

翁曉奇介紹指，Hashkey Exchange與香港發鈔行等大型商業銀行合作，提供美元及港元法幣出入金服務，可直接從不同銀行賬戶轉賬至HashKey 法幣賬戶。翁曉奇提到，雖然現時行業銀行通道不停收縮，但由於Hashkey由成立之初已確保受到完全監管，對銀行而言，與Hashkey 合作更安全，並可減少他們擔憂，認為香港銀行處於非常嚴謹保守，但不斷逐漸開放階段。

平台除了提供比特幣兌美元（BTC/USD）及以太幣兌美元（ETH/USD）的法幣交易，也將開通比特幣兌港元（BTC/HKD）及以太幣兌港元（ETH/HKD）。

翁曉奇提到，Hashkey Exchange 優惠期間，所有交易0手續費，並會為平台用戶提供保險，保障冷錢包50% 及熱錢包98%，整個平台保險規模為5億美元。

肖風：香港進入 Web 3 大航海時代 

HashKey Group 董事長肖風在發布會表明，要開啟香港Web 3 大航海時代。肖風表示，過去哥倫布、麥哲倫引領大航海時代，開啟了人類社會的一個地理大發現。肖風稱，現在進入數字時代，人類社會要再進行大航海時代，拓展數字空間。

肖風自言要當定了香港Web 3 界風帆，「數字空間的星辰大海可能比當初麥哲倫也好，哥倫布也好，他們所為人類社會拓展的物理空間要大無數倍，我們也非常願意在這樣一場人類社會的第二次大航海，在人類社會去探測發現一個數字空間的進程當中，做出貢獻，成為其中的一片風帆。」

相關文章：

【虛擬資產】HashKey：持牌交易所終將取替非合規交易所　獲證監升級牌照、開放散戶虛擬資產交易服務（第二版）

【虛擬資產】HashKey PRO遞交牌照申請在香港開展零售業務

記者：李哲毅

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