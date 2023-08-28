【中國經濟】瑞銀：若內地經濟寬鬆措施來得太晚太少　今年經濟增長或降至4.5%左右

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告，提到內地遲遲未推出直接針對房地產、地方債和民營經濟的支持措施，而這些措施對於提振消費者信心、釋放居民消費潛力至關重要，若不能在未來幾周推出更強有力的措施，年底前或無足夠時間落實政策以扭轉復甦乏力的態勢。

報告指，內地7月份復甦動能進一步減弱，截至目前的政策支持力度也低於預期，這使得5%的官方增長目標面臨挑戰。該辦公室的評估顯示，目前內地增長風險在很大程度上偏於下行，且倘若未見更有力的政策舉措，下行風險還會隨着時間推移而上升。若寬鬆措施來得太晚太少，該辦公室認為全年經濟增長可能降至4.5%左右，低於官方目標。若9月底之前採取有效措施，尤其是在房地產和地方債方面，那麼經濟有可能穩步復甦，推動全年GDP增長回升至5%左右。

倡投資者未來12月內尋強勁現金生成能力公司

內地股市投資部署方面，瑞銀建議在接下來的6至12個月內，採取更具防禦性的方式來應對頗具挑戰的宏觀環境和地緣政治局勢。投資者應尋求具有強勁的現金生成能力（例如精選的遊戲開發商）以及更依賴內需（例如軟體）的公司。擁有穩定的經常性自由現金流的企業能夠更好地支撐未來的股息支付，因此可提供一定程度的防禦性。瑞銀也看好透過更積極資本管理策略來提高股東回報的公司，比如進行股票回購。

展望未來，報告指內地的長期經濟發展重點領域將繼續獲得有力的政策支持，例如電動汽車、可再生能源等。但瑞銀認為，隨著內地推進經濟改革，市場將持續評估中長期增長預期的變化，因此各個類股的估值仍將出現調整。若要這些類股持續為投資者帶來回報，還需見到宏觀經濟增長前景變得更加明朗。

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編輯：胡學能