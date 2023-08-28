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【公路股】深高速：「益常公路REITs」分拆計劃已通過發改委審核　冀明年初獲批發行上市

股市 20:25 2023/08/28

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【公路股】深高速：「湖南益常REITs」分拆計劃已通過發改委審批　冀明年初獲批發行上市

深高速 （00548） 與母企深圳國際 （00152） 上周聯合宣布計劃分拆湖南益常高速，以不動產投資信託基金（REITs）赴滬上市。深高速副總栽黃畢南於業績説明會上透露，目前「益常REITs」已通過國家發改委的審批，現階段正準備向香港證監會申請審批，目標在今年底前後取得實質性的進展，希望在明年初獲批發行上市。

黃畢南補充，若發行成功，對集團的現金流和收益產生正面影響，同時亦可降低整體負債率。

集團上半年資本開支為7.8億元（人民幣，下同），董事會秘書趙桂萍解釋，主要是外環高速的前期工作及沿江二期的改擴建工程。若撇除併購尾款等的股權投資，預計下半年資本開支為21.2億元，較去年底所的預測高。同時，深高速亦大幅上調2024年至2025年的資本開支預測，分別按年大增1.5倍及近10倍，至26.54億元及21.9億元。

深高速上周五（25日）公布業績，上半年純利按年增9.5%至9.3億元（人民幣，下同），但營收按年僅增0.75%至41.2億元。集團總裁廖湘文表示，内地宏觀經濟需求偏弱及内生動力不強的重大挑戰，加上優質項目相對稀缺，市場競爭進一步加劇，令集團的經營形勢依然充滿不確定性。

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