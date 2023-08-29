【電視廣播TVB】大正資本陳惠仁：支持TVB蝕錢、「輸錢但做好口碑，客人才會回來」　籲大家沒事做開電視

▲ 【電視廣播TVB】大正資本陳惠仁：支持TVB蝕錢、「輸錢但做好口碑，客人才會回來」

電視廣播TVB （00511） 上半年虧損擴大81.3%至約4.07億元，LBITDA（息、稅、折舊攤銷前虧損）1.86億元，按年擴大158.2%。在持股約5%的大正資本創辦人兼投資總監陳惠仁接受訪問時直指，這一、兩年TVB蝕錢理論上是壞事，但實際上是一定要發生的事，否則便不能再次有創意及有水準的節目，如《星夢傳奇》及《中年好聲音》，「希望逐步做更多talking point（賣點），節目進一步優良化」。

TVB蝕錢是必經階段

「要做好節目，首先要洗錢，要做間好餐廳，食材要靚，門面要好，輸錢但做好口碑，客人才會回來，所以TVB蝕錢是必經階段，支持蝕錢。」

陳惠仁強調，即使他支持TVB蝕錢，但也要「睇住荷包做事，不能亂來成為大花筒」。

很想將TVB這個品牌告訴下一代

基匯資本聯合創辦人吳繼煒早前認購TVB可換股債券，涉資1.56億元；若悉數行使，TVB將向吳繼煒發行3,505.6萬股新股，佔擴大後已發行股本7.41%。陳惠仁稱，吳繼煒是其盟友，經驗比他豐富，年資也較他高，很榮幸吳繼煒與他對TVB的投資價值看法一致，「他先觀察形勢才入去，所以他較我精明，宜家他便來救我」。

陳惠仁表示，自己是香港「原居民」，很想將TVB這個品牌告訴下一代，「我的下一代不懂亞視，我這一代又不認識麗的，但仍有TVB，所以要珍惜這個品牌」，建議大家「沒事做時便打開電視，電費不會多很多，大家要撐旺香港的場」。

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記者：陳韻妍