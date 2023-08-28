【分析】為何商湯半年蝕31億人幣？

AI概念股炒風熾熱，不過，部份大熱股份業績仍欠佳，商湯 （00020） 半年再虧損31.23億元（人民幣，下同），自上市以來，平均每半年虧損30.7億元，反映商湯經營成本非常重，毛利率跌至45.3%。

商湯收入收入僅升1.3%，至14.33億元，但銷售成本卻大增63%至7.84億元，銷售成本上升因硬件成本及分包服務費以及與AIDC相關的折舊及攤銷上升所致。

內地的債務風險亦有影響商湯收入，商湯智慧城市收入大跌57.7%至1.8億元，商湯指，主要由於將戰略重點轉向信貸狀況穩健的頭部客戶。

此外，商湯列賬三大開支，分別有銷售開支、行政開支及研發開支，並以研發開支最大，達17.83億元，並超過收入金額。

不過，業績顯示商湯已在控制成本，三大開支較去年下半年均下跌，研發開支較去年下半年跌10%，部份反映裁員情況，商湯指，因僱員福利開支減少，以及減用第三方機櫃服務，令服務器運營及雲服務費減少。

銷售開支較去年下半年跌16.2%至4.18億元，銷售開支為拓展品牌活動，即營銷、會議及出差費。

行政開支維持近8億元水平，行政費用高企，因購買新辦公室，令折舊及攤銷上升。

虧損情況令人關注現金水平，整體現金水平118.42億元，較去年底減少23.34億元。商湯指，過去主要透過股東注資滿足現金需求，截至2023年6月30日，擁有現金及現金等價物71.53億元，以及定期存款46.89億元，較去年底的79.63億元及62.13億元有所下跌。

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記者：譚志偉