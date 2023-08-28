【阿里巴巴9988】阿里巴巴國際站「9月採購節」報名香港商家增長2倍　香港成交額年初至今按年增長雙位數

▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴國際站香港區成交額年初至今按年增長雙位數 「9月採購節」報名香港商家增長2倍

阿里巴巴 （09988） 旗下B2B電商平台Alibaba.com（阿里巴巴國際站） 即將舉行年度大型採購活動「9月採購節」，Aibaba.com香港區負責人文成樑表示，今年香港報名商家增長2倍，當中3成屬於首次參加9月採購節的供應商，主要為3C電子產品企業。

文成樑提到，Alibaba.com會在「九月採購節」提供直播、金品誠企認證服務及90天最低價保證等服務，希望幫助香港供應商帶來更多商機。文成樑提到，香港供應商主要銷售市場為美國、歐盟、英國、澳洲及挪威，銷量最好的產品：為 3C數碼產品、運動及娛樂 、珠寶 、家居廚房用品。

今年香港以至內地出口復甦不如預期，不過，文成樑表示，Alibaba.com成交由年初至今按年增長雙位數字，增長節奏平穩。文成樑指出，更多本地供應商越趨重視利用網上平台接觸買家，一方面交易成本較低，而且可接觸更廣寬買家。文成樑預料，環球零售市場及買家購物信心將會持續攀升，從而帶動 B2B的採購需求。

文成樑看好下半年經濟復甦步伐持續加快，並引述貿發局次季香港出口商信心指數升至47.8，創兩年新高，出口商對第三季的前景感到樂觀，認為有望看到出口訂單顯著增加，各主要出口市場的指數均見上升，其中歐盟、東盟和美國市場重回擴張領域。

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編輯：李哲毅