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【美圖業績】美圖飆17%　上半年經調整純利增長3.2倍、不派息　加密貨幣回撥逾1.8億元

股市 10:53 2023/08/29

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【美圖業績】美圖上半年經調整純利增長3.2倍、不派息　加密貨幣回撥逾1.8億元

美圖 （01357） 上半年經調整淨利潤按年增長320.4%至1.51億元，主要由與人工智能生成的內容（AIGC）驅動的影像與設計產品相關的訂閱收入所帶動。至於列帳溢利則虧轉盈，達2.28億元。美圖不派發中期息。

美圖周二（29日）早市彈7.4%，報2.62元，其後愈升愈有，飆17%，報2.86元。

截至6月底，月活躍用戶較去年底增長1.7%至2.47億人，連續3個半年增長。按產品劃分，美圖秀秀月活躍用減少2.1%至1.27億人，美顏相關則升6.3%至5210萬人。

毛利率按年增8個百分點至59.8%

美圖上半年收入增長29.8%至12.61億元，當中影像與設計產品收入增62.2%至6.02億元，美業解決方面及廣告分別增長31.1%及28.2%。

期內毛利率按年增8個百分點至59.8%，原因為主要業務影像與設計產品收入提升和廣告業務回升所致。

加密貨幣投資方面，由於截至6月底的已購買加密貨幣市場價格高於去年底的市場價格，故已確認已購買加密貨幣的減值虧損回撥約1.856億元，當中比特幣回撥約9080萬元，以太幣回撥約9480萬元。

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相關文章：【美圖1357】美圖公司1美元售大街網兩成股權、4年前3.9億港元入主　交易收益淨額7000萬人幣

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編輯：陳韻妍

港股 美圖公司（01357） 虛擬貨幣 純利 派息 人工智能 比特幣
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