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美斯貼身保鑣為前海豹突擊隊員 身手獲讚由碧咸親聘

環球社會熱點 08:05 2023/08/29

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阿根廷球王美斯（Lionel Messi）轉投美職聯球隊（MLS）國際邁阿密（Inter Miami），近期獲一名身型健碩的猛男保鑣貼身保護，更有不少網民大讚其身手敏捷。原來這名保鑣來頭甚猛，曾為美軍海豹突擊隊隊員，更為武術高手。

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美斯的新保鑣名為丘埃科（Yassine Chueko），在美軍服役期間曾赴伊拉克和阿富汗作戰。他本身擅長武術、跆拳道及拳擊，並參加過多場MMA（綜合格鬥）比賽。

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據悉，前球星兼國際邁阿密班主碧咸（David Beckham）考慮到近年的流氓球迷變多，決定聘請武藝高強的丘埃科保護美斯。

網上流傳一段影片，顯示當美斯比賽期間，丘埃科也會在場邊僅僅盯著美斯的身影。當美斯與隊友相擁時，丘埃科更由球場另一邊跑到美斯附近，難怪被外媒戲稱為「美斯唯一無法擺脫的人」。

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丘埃科更因成為美斯保鑣而人氣急升，其社交媒體Instagram帳戶已有14萬人追蹤。他不時發文展示其健碩身型及日常訓練，深受網民關注。

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責任編輯：鄭錦玲

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