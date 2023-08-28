【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪
其他股評時段:
00:35 三箭齊發 港股仍高開低收
02:10 A股減印花稅 收市僅升1%
03:30 港股或跟減印花稅？
06:35 政策盡救內房
08:50 00388 港交所
10:55 藥股券商股造好？
12:10 01801 信達生物
13:20 保險難有大突破
14:40 03333 恒大復牌
17:00 00142 第一太平
34:30 02015 理想汽車
36:45 09888 百度
38:25 北上資金淨流出
45:44 01088 中國神華
48:35 00017 新世界
50:45 01071 華電國際
52:25 00003 香港中華煤氣
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 青姐話