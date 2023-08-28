  • 30°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 20:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

iMTV＋ 20:00 2023/08/28

分享：

分享：

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

其他股評時段:

00:35 三箭齊發 港股仍高開低收
02:10 A股減印花稅 收市僅升1%
03:30 港股或跟減印花稅？
06:35 政策盡救內房
08:50 00388 港交所 
10:55 藥股券商股造好？
12:10 01801 信達生物
13:20 保險難有大突破
14:40 03333 恒大復牌
17:00 00142 第一太平
34:30 02015 理想汽車
36:45 09888 百度
38:25 北上資金淨流出
45:44 01088 中國神華
48:35 00017 新世界
50:45 01071 華電國際
52:25 00003 香港中華煤氣

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 青姐話

最新專欄文章 更多

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成
2023/08/14
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎
2023/08/07
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策
2023/07/31
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備
2023/07/24
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數
2023/07/10
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數
美股 香港交易及結算所有限公司 復牌 港股 恒大 煤氣 新世界 理想集團 印花稅 第一集團
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【劉‧住保鮮期@iM網欄】星薈館環球廚神發辦 難忘記的12道風味
【劉‧住保鮮期@iM網欄】星薈館環球廚神發辦 難忘記的12道風味
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款